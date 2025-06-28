Şüpheli hareketleri ele verdi: 3 gram uyuşturucuyla yakalandı!

27.06.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü İ.A.(E-30)’nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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