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Şüpheli hareketleri ele verdi: 3 gram uyuşturucuyla yakalandı!

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Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde şüpheli hareketleri nedeniyle aracında arama yapılan şahsın tasarrufunda 3 gram uyuşturucu bulundu.
Şüpheli hareketleri ele verdi: 3 gram uyuşturucuyla yakalandı!

27.06.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü İ.A.(E-30)’nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve  kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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