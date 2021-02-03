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Sürücülerin Dikkatine!

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Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.
Sürücülerin Dikkatine!

Lefkoşa Türk Belediyesi tarihinin en önemli yatırımları arasında yer alan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndan sola dönerek şehir merkezine Şht. Mustafa A. Ruso Caddesini’nden ulaşılan güzergah 4 Şubat Çarşamba - 15 Şubat Pazartesi tarihleri arasında kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.

Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi’ni Lefkoşa şehir merkezi istikametinde kullanacak araç sürücüleri, köprü yanından geçici oluşturulacak servis yolunu kullanarak şehir merkezi ve içerisine ulaşabileceklerdir.

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