Sürücülerin dikkatine! Lefkoşa-Güzelyurt ve Alevkayası-Esentepe Anayolunda dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polisin açıklamasına göre” bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre “Şiddetli yağış nedeniyle, Alevkayası – Esentepe Anayolu üzerinde yer yer toprak kayması olmuş ayrıca yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır” açıklaması yapıldı.
Polisin açıklamasına göre “Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.
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