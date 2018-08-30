Suşi restoranında zehirlenen bir kişinin kolu kesildi

New England Journal of Medicine'nin haberine göre, suşiden zehirlenen 71 yaşındaki adamın sol avucu yemekten 12 saat sonra çiğ balıklarda bulunan etobur bakteri 'Vibrio Vulnificus' enfeksiyonu nedeniyle şişmeye başladı. Doktorlar koldaki şişmiş bölgelere drenaj uygulayarak enfeksiyon kapmış dokuları çıkardı. Daha sonra hastaya anti-biyotik yazarak evine gönderdi.
Ancak uygulanan tedavi sonuç vermedi ve hasta zehirlenmeden sonraki 25. günde tekrar doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra hastada doku nekrozu olduğu görüldü. Buna bağlı olarak doktorlar hastanın kolunu dirsekten kesmek zorunda kaldı.
Ölümcül hastalıklara yol açan Vibrio Vulnificus bakterileri insan vücuduna, çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya deniz suyunun açık yaralara temasıyla geçiyor.
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