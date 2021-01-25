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SÜTEK'ten ihale

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İhale, kapalı zarf usulü olup, 27.01.2021 – 03.02.2021 tarihleri arasında mesai saatlerinde teklif verilebilir.
SÜTEK'ten ihale

SÜTEK Yönetim Kurulu’nun 21.01.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda ,  SÜTEK’e ait çalışmaz durumda bulunan 15 ton süt taşıma kapasiteli GH 425 plakalı süt tankerinin kapalı zarf usulü ile satılmasına karar verilmiştir.

İhale, kapalı zarf usulü olup, 27.01.2021 – 03.02.2021 tarihleri arasında mesai saatlerinde teklif verilebilir.

İhale ile ilgili  şartname SÜTEK veznesine yatırılacak olan 250 TL(iki yüz elli) KDV dahil makbuz karşılığı, SÜTEK İşletme Pazarlama İstatistik Bölümü’nden temin edilebilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

SÜTEK

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