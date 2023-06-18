  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Suudi Arabistan: Şu ana kadar hac için bir milyondan fazla kişi geldi

» »
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini açıkladı.
Suudi Arabistan: Şu ana kadar hac için bir milyondan fazla kişi geldi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Muhammed el-Bicavi, El-İhbariyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakanlığın kutsal toraklara hac ibadetini yerine getirmek amacıyla gelenlere hizmet verebilmek için tüm imkanları ve ekibiyle çalışmakta olduğunu belirtti.

Hac için gelenlere en iyi şekilde hizmet vermek için tüm maddi, teknolojik ve sivil imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bicavi, tüm sınır kapılarının hacıları kabul etmek için açıldığını ve hac için gelenleri ağırlamaya, giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaya yönelik en yüksek hazırlık seviyeleri ile donatıldığını aktardı.

Medine ve Mekke'deki tüm havaalanlarının, hac için gelenlere yönelik prosedürlerin güvenliğini sağlamak için tüm potansiyelleriyle çalıştığını aktaran Bicavi, şu ana kadar hac ibadetini gerçekleştirmek için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guterres’ten korkutan açıklama: Açık bir şekilde felakete gidiyoruz16 Haziran 2023 Cuma 14:59
  • Frontex, facia yaşanmadan önce Yunanistan’a bilgi vermiş16 Haziran 2023 Cuma 14:22
  • Sürdürülebilir tatil: Çok uzağa gitmeye gerek yok15 Haziran 2023 Perşembe 18:02
  • AB’de yenilenebilir kaynaklar ilk kez fosil yakıtlardan fazla enerji üretti15 Haziran 2023 Perşembe 12:01
  • Kağıt bardaklar sandığınız kadar masum değil15 Haziran 2023 Perşembe 10:00
  • Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 17 ölü14 Haziran 2023 Çarşamba 16:07
  • İklim değişikliği, zürafaların yaşamını tehdit ediyor14 Haziran 2023 Çarşamba 11:30
  • Araştırmacılar Antarktika'daki derin okyanusun ısındığını keşfetti14 Haziran 2023 Çarşamba 09:57
  • Avusturya’da kamyon kasasından onlarca düzensiz göçmen çıktı13 Haziran 2023 Salı 18:15
  • Bilimsel araştırma: Sadece 3 dakikalık yorucu egzersizler cinsel isteği artırıyor13 Haziran 2023 Salı 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti