Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek

Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi. Kocaları tarafından boşanma davası açılan kadınlar, mahkemeden cep telefonlarına gelecek mesajla bilgilendirilecek.

Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi. Kocaları tarafından boşanma davası açılan kadınlar, mahkemeden cep telefonlarına gelecek mesajla bilgilendirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, mahkemeler, haklarında boşanma davası açılan kadınların cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderecek. Böylece erkekler eşlerinden artık habersiz bir şekilde boşanamayacak.

Düzenleme, kadınların boşanmanın ardından velayet ve nafaka gibi hukuksal süreçleri takip edebilmelerini ve haklarını savunabilmelerini amaçlıyor.

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Suudi mahkemeleri kadınlara boşanma bildirimleri göndermeye başladı… Bu, kadınların haklarını koruma amaçlı atılan bir adım" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kadınların istedikleri zaman bakanlığın internet sitesinden mevcut medeni durumlarını kontrol edebilecekleri belirtildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Equality Now'dan Suad Abu-Dayyeh, "Birçok Arap ülkesinde sadece erkeklerin boşanma hakkı var. En azından şimdi kadınlar boşandıklarından haberdar olacak. Yeni düzenleme küçük bir adım ama doğru yöne atılmış bir adım" dedi.

Suudi Arabistan'da geçen yıl araba kullanmalarına ve stadyuma girmelerine izin verilen kadınların halen birçok şeyi yalnız başlarına yapmaları yasak. Yalnız başına seyahat etmek, pasaport başvurusu yapmak, banka hesabı açmak gibi birçok şey, kadınların kocaları, babaları veya erkek kardeşlerinden izin almalarıyla mümkün.

Ülkede ayrıca cinsiyet eşitliğini savunan birçok kadın aktivistin tutuklandığı biliniyor.