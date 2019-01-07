  • BIST 89.951
  • Altın 223,547
  • Dolar 5,3893
  • Euro 6,1797
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek

»
Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi. Kocaları tarafından boşanma davası açılan kadınlar, mahkemeden cep telefonlarına gelecek mesajla bilgilendirilecek.
Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek

Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi. Kocaları tarafından boşanma davası açılan kadınlar, mahkemeden cep telefonlarına gelecek mesajla bilgilendirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, mahkemeler, haklarında boşanma davası açılan kadınların cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderecek. Böylece erkekler eşlerinden artık habersiz bir şekilde boşanamayacak.

Düzenleme, kadınların boşanmanın ardından velayet ve nafaka gibi hukuksal süreçleri takip edebilmelerini ve haklarını savunabilmelerini amaçlıyor.

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Suudi mahkemeleri kadınlara boşanma bildirimleri göndermeye başladı… Bu, kadınların haklarını koruma amaçlı atılan bir adım" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kadınların istedikleri zaman bakanlığın internet sitesinden mevcut medeni durumlarını kontrol edebilecekleri belirtildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Equality Now'dan Suad Abu-Dayyeh, "Birçok Arap ülkesinde sadece erkeklerin boşanma hakkı var. En azından şimdi kadınlar boşandıklarından haberdar olacak. Yeni düzenleme küçük bir adım ama doğru yöne atılmış bir adım" dedi.

Suudi Arabistan'da geçen yıl araba kullanmalarına ve stadyuma girmelerine izin verilen kadınların halen birçok şeyi yalnız başlarına yapmaları yasak. Yalnız başına seyahat etmek, pasaport başvurusu yapmak, banka hesabı açmak gibi birçok şey, kadınların kocaları, babaları veya erkek kardeşlerinden izin almalarıyla mümkün.

Ülkede ayrıca cinsiyet eşitliğini savunan birçok kadın aktivistin tutuklandığı biliniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Yenir Mi? 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
  • Vicdani Ret nedir?07 Ocak 2019 Pazartesi 10:58
  • Sosyal medya, genç kadınlarda depresyona yol açıyor06 Ocak 2019 Pazar 23:11
  • Yarışma programları ruh sağlığını olumsuz etkiliyor06 Ocak 2019 Pazar 19:26
  • 10 yıldır bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı!06 Ocak 2019 Pazar 17:55
  • Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı05 Ocak 2019 Cumartesi 16:43
  • Bu Porno Yıldızlarının Eski Mesleklerini Tahmin Edebilecek Misiniz?05 Ocak 2019 Cumartesi 11:00
  • 'KıllıOcak': 'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına bir karşı duruş04 Ocak 2019 Cuma 17:17
  • "Seks iyi hoş da, erkekler pek zavallı"04 Ocak 2019 Cuma 16:03
  • "Seks kasedim uyuşturucu etkisindeyken çekildi"04 Ocak 2019 Cuma 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti