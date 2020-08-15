Taçoy: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sus - pus

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de vermiş olduğu mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi. Bakan Taçoy, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yedi düveli taciz ederek Akdeniz’i bir savaş alanına çevirdiğini belirterek, KKTC siyasilerinin yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya seslenerek "Akıncı daha fazla vakit kaybetmeden temsil ettiği KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin haklarına göz dikenlere, güçlü bir cevap vermelidir. Bu cevabı vermeyecekse de nedenini bilmek bir siyasetçi olarak olmasa bile, bir vatandaş olarak hakkımdır, bu halkın da bilme hakkı vardır." ifadelerini kullandı:

Taçoy'un açıklamasının tamamı şöyle:

"MAVİ VATAN'DA TEK SES VERMEK VE TÜRKİYE'NİN YANINDA, TÜM SİYASİ FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN YER ALMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin; hem kendi münhasır ekonomik bölgesinden doğan hakları, hem de KKTC hükümetinden aldığı yetkiyle, Kıbrıs Türkü'nün hakları için Doğu Akdeniz’de vermiş olduğu mücadele takdirde şayandır.

Hem Atina, hem Güney Lefkoşa hükümetlerinin, yedi düveli taciz ederek Akdeniz’i bir savaş alanına çevirmesine, KKTC siyasileri olarak sessiz kalamayız, kalmamalıyız.

Türkiye sadece kendi için değil, bizim refah ve huzurumuz için de Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürüyor.

“Mavi vatan” projesi, Türkiye ile KKTC’nin aynı zamanda “ortak vatan” projesidir.

Bir süredir, hükümet olarak ve şahsım adına da Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak, Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetleri ortak faaliyet kabul etmekte ve her türlü hakkımızı korumakta kararlılık ortaya koymaktayız.

Bir kez daha çağrımızı yineliyorum: Atina ve Güney Lefkoşa hükümetleri uluslararası hukuka bağlı kalmalı, AB ülkelerine ait donanmaları Doğu Akdeniz’e davet etmek yerine, bir masa etrafında soruna barışçıl bir çözüm bulunması yolunu seçmelidir.

Biz, Kıbrıs sorunundan bağımsız olarak ele alınması gereken bu konuda da gereğini yapmaya hazırız. Bunu defa defa tekrarladık. Sulh yolu ile adım atmamakta ısrar edenler, son 48 saatteki Türkiye kararlılığını görmüşlerdir.

Beni üzen bir başka nokta da, çok sayıda bölge ve AB ülkesi adeta, Türkiye ve dolaylı olarak da KKTC halkının haklarını görmezden gelerek gasp için sıraya girmişken, daha önceleri açıklamalarında Türkiye’ye “haklı” diyen sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sus - pus olmasıdır.

Umarım, küçük siyasi hesaplarla bunu yapmıyordur. Sayın Akıncı’dan daha fazla vakit kaybetmeden temsil ettiği KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin haklarına göz dikenlere, güçlü bir cevap vermesidir. Bu cevabı vermeyecekse de nedenini bilmek bir siyasetçi olarak olmasa bile, bir vatandaş olarak hakkımdır, bu halkın da bilme hakkı vardır.

Doğu Akdeniz’de yaşananlar Kıbrıs meselesi İle ilişkilendirilmeyecek bir durumdur. Kıbrıs meselesinde ayrı bir çözüm mümkündür. Atina ve Güney Lefkoşa hükümetlerinin daha önce yapılan önerilerimizi değerlendirmeden tahrik edici davranışları sürdürmekteki ısrarlı hiç hoş değildir.

Türkiye yıllardır insan üstü bir çaba ve hayal edilemeyecek bir servet harcayarak KKTC halkının yanında durmaktadır. Doğu Akdeniz’de de bunu yapmaya devam etmektedir. Allah Anavatan’ımızdan razı olsun.

Son cümlemde de sayın Akıncı ile birlikte muhalefete de çağrı yapmak istiyorum: Bu konuda tek ses vermek ve Türkiye’nin yanında, tüm siyasi farklılıklarımıza rağmen yer almak boynunuzun borcudur.

Bir kez daha, canları pahasına Doğu Akdeniz’de görev yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimi ve Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan şahsında emek veren herkesi saygı ile selamlar, bu uğurda gerekli katkıyı her platformda, her ne pahasına olursa olsun vermeye devam edeceğimizi yinelerim."