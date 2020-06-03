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Tahıl Alım Fiyatları Belirlendi

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Tahıl Alım Fiyatları Belirlendi
Tahıl Alım Fiyatları Belirlendi

Bakanlar Kurulu, tahıl alım fiyatlarını belirledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre, 2020 ürünü  yemlik arpanın alım fiyatı kilo başına 1.35 TL, sert buğdayın alım fiyatı kilo başına 1.50 TL, yumuşak buğdayın alım fiyatı kilo başına 1.40 TL ve tritikalenin alım fiyatı kilo başına 1.35 TL olarak belirlendi.

Ayrıca tohumluk materyal olarak alınacak arpa ve buğday ürünlerine kilo başı 0.05 TL prim ödemesi yapılacak.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun bu ay içerisinde 2020 ürünü yerli zahire alımlarına başlayacağı da belirtilen açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından aşağıdaki kararların alındığı kaydedildi:

“32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 5’inci maddesinin (12)inci fıkrası uyarınca Toprak Ürünleri Kurumu’nun denetime tabi madde olan yemlik arpa yanında, 2020 ürünü buğday ve tritikale alım, satım ve ihracatı hususunda yetkilendirilmesi,

32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası uyarınca arpa ve buğdayın sadece Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yazılı izin alan gerçek ve tüzel kişilerin iç piyasadan 2020 ürünü arpa ve 2020 ürünü buğday satın alabilmeleri hususunda yetkilendirilmeleri,

32/ 1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 5’inci maddesinin (7)inci fıkrası uyarınca,2020 ürünü zahirenin azami alım fiyatının Eylül 2020 ayı sonu ödemeli olmak üzere aşağıdaki şekilde olması

 

 

SIRA NO

Ürünün Nevi

Alım Fiyatı

(TL/Kilo)

1

Yemlik Arpa

1.35

2

Sert Buğday

1.50

3

Yumuşak Buğday

1.40

4

Tritikale

1.35

 

Tarım Dairesi tarafından tespiti yapılan ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Tarım Dairesi’nin tespitlerini dikkate alarak ihtiyacı nispetinde alacağı 2020 ürünü tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyaline 0.05 TL/Kilo tohumluk primi ödenmesi,

Hayvan besleyicilerine, yem fabrikalarına ve sair müşterilere satılacak olan 2020 ürünü yemlik arpanın azami satış fiyatlarının aşağıdaki şekilde olması,

2020 ürünü yerli buğday ile tirtikaleinin satış fiyatlarının Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi.”

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