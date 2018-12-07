Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Dikmen- Taşkent Anayolu’nda bugün meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 14.45’te Dikmen- Taşkent Anayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Şahin Azak (E-20), yönetimindeki GM 111 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi
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