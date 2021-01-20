TAK'tan Sunat Atun özrü

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bülteninde bugün yer alan “2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesine yarın başlanacak” başlıklı haberde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un adı eksik yazılmış ve birkaç dakika içinde editör tarafından düzeltilmiştir.

İlerleyen dakikalarda, Sayın Sunat Atun’un talebi üzerine, Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı tarafından söz konusu haber metni kendisine iletilmiştir.

Ancak TAK’ta ilk yayınlanan haber metninde düzeltme yapıldığı bilahare anlaşılmıştır.

Sayın Atun’un adının eklenmesinin ardından haberin “Düzeltme” uyarısıyla yeniden yayınlanmamasından kaynaklanan bu hata, kamuoyunda bir tartışmaya yol açtığından açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

TAK kaynaklı bu hatadan dolayı taraflardan ve kamuoyundan özür dileriz.

Ne Olmuştu?

UBP’li vekil Sunat Atun: “BRT şahsıma sansür uyguluyor”