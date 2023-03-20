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Taliban’dan ‘liyakat’ hamlesi: Hükümette akraba atamalarına yasak

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Türkiye'de zaman zaman gündeme gelen akraba atamaları tartışma yaratıp tepki çekerken, Afganistan’daki İslamcı Taliban örgütü bu konuda dikkat çeken bir karara imza attı.
Taliban’dan ‘liyakat’ hamlesi: Hükümette akraba atamalarına yasak

Afganistan'da 2021'de yeniden iktidarı ele geçiren Taliban, Afgan yetkililerin akrabalarını hükümet kurumlarına atamasını yasakladı.

Taliban lideri Hibeytullah Ahudzade, yayınladığı kararnameyle yetkililere oğullarını ve diğer akrabalarını görevden alma talimatı verdi. Kararnamede, bundan sonra hükümet yetkililerinin akrabalarını devlet kadrolarına atamaması istendi.

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra Batı yanlısı hükümette yer alan çok sayıda isim ülkeden kaçmış ya da görevden alınmıştı. Boşalan kadrolara deneyimsiz kişilerin akrabalık ilişkileri üzerinden getirildiği eleştirileri bir süredir gündemdeydi.

Son dönemde bazı üst düzey Taliban liderlerinin oğullarını hükümet görevlerine ataması tepkilere yol açmıştı.

Afganistan, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından giderek büyüyen ekonomik ve insani kriz nedeniyle zor bir dönem yaşıyor. Yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından dış yardımların kesilmesiyle ve Taliban'a yönelik yaptırımlarla ülkede milyonlarca kişi açlık riskiyle karşı karşıya kaldı.

Kadın haklarına yönelik kararlarıyla da uluslararası alanda tepki çeken Taliban ise, yabancı yardımların yeniden başlatılması için görüşmeleri sürdürüyor.

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