Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, açıklamanızda, uzun zaman önce alınması gereken, ancak alınmayan bir takım önlemler alınacak. Çocuk istismarı konusunda, ailelere ve öğretmenlere yönelik programlar yapılmalı ve aile danışma birimi kurulması gerekir. Konunun yaygın eğitim araçlarıyla gündeme getirilmesi gibi çalışmalar yapılacağını ayrıca bu konuda toplumda yaygın bir eğitime ihtiyacımız olduğunu belirttiniz. Konuyla ilgili biz dizi toplantılar süreci başlattığınızı ve Psikologlarla görüştüğünüzü ancak, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarıyla da toplantılar yapılması gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Erhürman, geçmişte ucuz insanların ve üstüne kurduğumuz hayaller, yaşadıklarımız sonrasında en değerli varlıklarımızı kaybederek bize pahalıya patladı.

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Sn. Ayşe Durgun,YDP’denBelediye Meclis üyesi adayı olduğunuzu öğrendik. Hayırlı olsun diyelim. Sn. Durgun, insanın yaşadığı bölgedeki belediyeye sahip çıkması, belde insanına hizmet aşkı sanırım en güzel duygulardan biridir. Hele hele seçilmesi ve o belde için güzel şeylere imza halinde duaların en güzelinde yer almak demektir.

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Çanakkale Türk Spor Kulubü, yıllarca kulübe hizmet veren Asbaşkan Abbas Mendeli ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, Çanakkale Bölgesi bağımsız muhtar adayı ve kulübümüzün Asbaşkanı Abbas Mendeli’nin 4 yıl boyunca bölgemizde yaptığı hizmetleri, özverili olarak çalışmaları tüm camiamız tarafından takdir edilmektedir. 24 Haziran 2018 de yapılacak olan yerel seçimde yeniden Çanakkale Muhtar adayı olduğunu ve hizmetine devam etmesi için tüm Çanakkale bölgesi halkının desteğini bekliyor açıklamanız,,kadirşinaslığın en güzel örneği oldu. Keskin balta kemik, Keskin kelime kalbi kırdığı gibi böylesi bir kadirşinaslık örneği de o kırılan kalpleri onarır ve sevgi ile doldurur.

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Sn. Cemal Akel, sosyal medyadaki paylaşımında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız piyale paşa Muhtar adayıyım.Desteklerinizi bekliyorum. Sabah 08:00-akşam 20:00’e kadar kesintisiz iş yerimizden bölge halkıma hizmet vermeye çalışmak için adayım diyorsun. Belliki yatağı yorganı, oralara taşımış ve elde mühür millete hizmet etmeye çalışıyorsun. Kolay gelsin. Sn. Akel, insan işini severek yapmaya başladı mı, inan daha iyi yaşamaya da başlar.

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Sn. Zeki Topcu, öncelikle CTP amblemi altında girdiğiniz Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Paylaşımında aklımız fikrimiz Lefkoşa. Hizmet odaklı belediyecilik için, Lefkoşa için çalışmaya hazırım. Diyorsun. Sevgili Zeki, Allah insanı çok, ama ‘Adamı’ az yarattı. O az yaratılan adamlar içinde yer aldığın için Lefkoşa halkının kalplerinin en müstesna yerindeki kapsama alanından çıkmıyorsun. Zeki, bırak kapsama alanı dışında olanlar düşünsün.

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Sn. İzzet Türkmen, HAK-SEN Başkanı olarak yaptığın açıklamada, cezaevi koşullarının bütün mahkûmlar için adil olmadığını ve çalışanlarına gereken değerin verilmediğini belirttiniz. Başbakan ve Bakanların, Merkezi Cezaevi çalışanlarının, mahkûmlarının ve tutuklularının seslerini duymamaları gerekçisiyle yakın zamanda demir parmaklı eylem yapılacağını duyurdunuz. Sorunların Başbakan ve Bakanlar tarafından yaşanarak anlaşılacağını söylediniz. Kısacası Türkçeden, Türkçeye tercüme edersek, beyler gelin, mikrop yuvası, insanlık dışı cezaevi koşullarında yaşayın ve Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görün demek istedin..

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Sn. Barış Başel, boşanma sürecinde olan anne-babalar, kendi kişisel hırslarına kapılıp çocukları pinpon topu gibi oradan oraya savuruyorlar; buna devletin bir ‘Dur’ demesi lazım. Bu şekilde giderse ve koruyucu-önleyici tedbirler alınmazsa, bugün annenin yavrusuna karşı gördüğümüz vahşet, yarın evladın babasına-annesine gördüğümüz vahşet olacak ve bu toplum bunların şokunu yaşayacak” ifadelerini kullandınız. Sevgili Barış, oy zamanı kolumuza takacak siyasetçi ve insan çok. Ama seçim, meçim bittikten sonra ömrümüze ömür katacak siyasetçi ve insan yok.

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Sn. Ertan Namıkkemaloğlu sosyal medyada yaptığın paylaşımda, evet arkadaşlar, şuan itibarı ile elektrik kurumu çalışanları sendikası başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum dedin. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ertan gardaş aman dikkat et, bu ceryan ne yapacağı belli olmayan kısrağa benzer. Biz sevgi gösterttikçe ve sen bizim kınalı kuzumuz, olmazsa olmazımızsın dedikçe bizleri tepe tepe anamıza tambura, babamıza da döblek çaldırıyor. Bizi tepe tepe deliye çeviren ‘Ceryan’ dikkat etmezsen sana ne yapacağını inan kestiremiyorum.

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Sn. Ferda Ekinci sosyal medyadaki paylaşımında az önce haber merkezimize bir vatandaş telefon etti. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin diyaliz bölümündeki cihazlara bakan teknisyen, emekliğine 3 ay kaldığından cihazlar bozuk olduğu halde ilgilenmiyormuş. Biz de bu konuyu araştıracağımızı söyledik. Sağlık Bakanlığı bu mesajımı ihbar kabul etsin ve ilgilensin dedin. Da, Abdülmutallip dayı, deveye boynun neden eğri diye sormuşlar. O da nerem doğru demiş. Sevgili Ferda, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer bizler, bunlara dikkat etmezsek; ömrümüzün geri kalanını, şimdi olduğu gibi ‘tüh’ noktalarında geçiririz.

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Sn. Sunat Atun, geçtiğimiz gün Meclis Spor olarak, Basın Mensuplarının oluşturduğu takım ile yaptığınız maçta 6-5 dayak yediğinizi öğrendik. Hayrola, güçten mi düştünüz? Eskiden güçlü Türkiye Meclis Takımına kafa tutup kupaları kazanırken, geldiğimiz günlerde çim yolmanızın esbabı mucibesini çözemedik. Ama galiba, o sahada fırtına estiren takımdan şimdi eser yok sanırım. Sn. Atun, unutma suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, senin bölgede Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili kavga büyüyor. Mehmetçik, Büyükkonuk ve İskele derken, yangının hükmettiği alan genişledi. Son günlerde başkan adayları, bakıyorum bir gönülde bir çiçek olma yerine her gönülde buket olmak için kapı kapı dolaşıyor. Bölgenin nabzını tutan birisi olarak, kazanacak veya kaybedekler kimlerdir dersin? Hüseyin hocam, büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Gayeleri de hevesleri de yakında göreceğiz.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, Detay TV’de yaptığın açıklamada, bölgede Brütüs oyununu oynayanlar var. Beni arkadan harçelemeye çalışırlarken, bıçaklarının küt, kırık ve artık kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, bu konuda bir bal yiyemediklerine tanık olduk. Anketlerde Ferari gibi giderken, bizi at arabası ile yetişmeye çalışanlar var imasında bulundun. Sn. Sennaroğlu, Brütüs’lere, Vazoyla, saksının farkını sakın sen söyleme, bırak onlar çiçeklere sorsunlar. İçileri temiz olmadıktan sonra, Hacı hoca, Milletvekili olmuşsun kaç para eder. Hırka, tesbih, post, seccede, ‘Petek’te bal yemeğe çalışmak güzel güzel Ama ” MEVLAM” bunlara kanar mı? Yollar Arif Hoca’yı, söylettirir o meşhur sözü.

Günün fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."

Günün Sözü

Flört aşamasında karakter

Ayarlarını değiştirip,

Evlenir evlenmez,

Fabrika ayarlarına dönen

Canlıya

‘TÜRK ERKEĞİ’ denir