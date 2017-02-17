Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

17.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, Anastasiadis’in kapıyı vurup gitmesi onun Devlet Adamlığı ölçüleri içerisinde ibresinin nerede olduğunun bir göstergesidir. Belki döner düşüncesi içerisinde onu beklememen senin de kimseye eyvallahın olmadığının bir göstergesi oldu. Sn. Cumhurbaşkanı, zamanı ve yeri geldiğinde, tüm hükümdarlıkların ve Anastasiadis gibi kendini hükümdar sananların bir gün sonu gelecektir.

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Sn. Bağımsız Milletvekilleri, Başsavcı bundan sonra Mecliste köşe kapmaca ve döndürek oyunlarının yasak olması gerektiğini Sayın Meclis Başkanına bir yazı ile bildirdi. Sağ yumruğumu kullanırım diyerek sol kroşe atanlara da yasak getirildi. Sn. Vekiller, sadakat, sizi sevip seçenlerin kalbini avucunuzda tutmaktır. Sadakat kızıp, kırılsanız bile o yürekleri fırlatıp yere atmamaktır.

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Sn. Fikri Ataoğlu, dünya kazan, siz içinde kepçe durmadan dönüyorsunuz. Filan ülkede turizm fuarı var KKTC tanınacak dendiği anda Ataoğlu bakıyoruz oralarda. Tabi ülkeyi tanıtmak turist getirmek güzel de, getirdiğiniz turisti, lağım kokusundan ve pislikten geçilmeyen Girne Yat Limanında mı gezdireceksiniz? Yoksa çöplük haline getirdiğimiz piknik alanları ile doğada yürüyüş sporumu yaptıracaksınız? Sn. Bakan aşk, nasıl bitki isimleriyle başlar ve hayvan isimleriyle biterse, bizim turizme yönelik tanıtmamız da övgü sözleri ile başlar, b… görüntüleri ile biter.

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Sn. Tufan Erhürman, soğukkanlı olma ve olayları bütün boyutlarıyla değerlendirme zamanıdır diyorsun da, bu Anastasiadis’in davranışları ve hareketleri sonrasında soğukkanlı olmayı bıraktık, buzdan adama dönüştük. Çözüm konusunda, buzdan hayallerimiz, şekerden de olsa evlerimiz vardı. Ama adam bir dakikada yağmur olup yağdı. Ne hayal nede ev bıraktı.

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Sn. Nezihi Beyaz, Spor Yazarlığında bir numara oldun. Araştırma ve haberde de keza ilk sıraları kimseye kaptırtmadın. Huysuzluk denince Huysuzluk tacını sen giydin. Dünyayı dolaşmada rekor yine sende. Ama evde, eşin karşısında kedicik kadar uysal oluşun ile uysallık tacını giyen sen oldun. Sevgili Nezihi, aslında sende yanlışlık olmaz. Eğer uysallık konusunda bir yanlışlık olduysa, bil ki o yanlışlık yanlışlıkla olmuştur.

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Sn. Zeki Erkut Şimdi de doğrunun avcıları ortaya çıktı. Akıncı mı haklı, Anastasiades mi? Birbirimizi dövdüğümüz yetmezmiş gibi, işi gücü bıraktık, havanda su dövmeye başladık. Kıbrıslı gibi davranın ve masaya oturup yetişkinler gibi zivaniyanızı içip bir birinizin gönlünü alın. Arkası gelir, merak etmeyin diyorsun da. Anastasiadis, aşk ve sevgi şarabı yerine Elam’ın sunduğu Zivaniya’yı içince kör kütük sarhoş oldu. Kapının üstüne düşünce kapı dank diye vurdu. Mamırlaması uzun sürebilir.

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Sn. İrfan Günsel, Basketbol Liginde mücadele eden bütün takımların Coach’ları sana küfürlü hicaz, santurlu küfür faslından beste ve güfte düzenliyormuş. İrfan Günsel öyle bir takım yarattı ki, Futbolda Barselona Takımının, Basketboldaki versiyonu silindir gibi üzerimizden geçiyor diyorlarmış. Sn. Günsel, sen likör gibi tatlı, tekila gibi çarpıcı, viski gibi asil, konyak gibi sıcak, şampanya gibi özel, şarap gibi tutkulu, malibu gibi egzotik, kokteyl gibi muhteşem bir takım yarattın. Başka ne diyelim ki?

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Sn. Taner Şah CY Enosis gerçekleşemedi. Bugünkü koşullara göre de gerçekleşemez. Ama 43 yıldır bu adada taksimin yaşandığı da bir gerçek. Ada her an patlamaya hazır bir barut fıçısı halinde. Yok muydu bu beytambal meselenin bir orta yolu diyorsun. Var Taner gardaş var. Orta yolun formülü Fillerin cebinde. Onlar tepişirken biz Kıbrıslı Çimler eziliyoruz.

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Sn. Ali Riza Altay, gönderdiğin mesajında, Taner kardeşim yanlış anladınız adam kapıyı çarpmadı kapı sert kapanan cinstendir diyorsun. Tespitin doğrudur Ali Riza gardaşım. Biz sonradan yaptığımız araştırmada, Anastasiadis’in ‘Surdis’ olduğunu ve pantolona kaçırmamak için hızla yerinden kalktığını tuvalete yetişeceğim derken ayağının takılarak kapıya çarptığını ve bu nedenle kapının hızla kapandığını öğrendik. Önce yaptığımız haberi bu vesile sayenizde düzeltmiş olduk. Teşekkürler

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Sn. Yağış Akpınar, Girne'de biri marinalı 7 tane daha 5 yıldızlı otel ve farklı bölgelerde binlerce de konut projesi hayata geçiyor Rusya’dan, Türkiye’den, İngiltere’den, İran’dan ve Kuzey Avrupa’dan dünya kadar insan buraya yatırım yapıyor diyorsun. Yani bir başka deyişle Anastasiadis ile Yorgo yan bastı demek istiyorsun. Sevgili Yağış yan bastığı kapının üstüne düşmesinden belli oldu. Çapraz bağları koparken, çözüme de Allah Rahmet eylesin dedirtti.

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Sn. Devrim Barçın peki gelin özel ile kamuda çalışma saatlerini eşitleyelim sıkıntı yok. Özel sektörün yasal haftalık çalışma saati 40, kamunun yasal haftalık çalışma saati 39 şu an. Bizim de 40 olsun eşitlensin ve yaz-kış haftanın beş günü 08:00-17:00 çalışalım diyorsun. Aman Devrim, bu sözleri söylememiş ol. Devlet Dairelerinde saat 3.30’a kadar oturmaktan ve uyumaktan bazı memurların anası ağlıyor. Sen bunu saat 5 yapıp babalarını da mı ağlatmak istiyorsun. Aman boş ver Devrim.

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Sn. Suzan Karaman, Kıbrıs’ta suçlular cezalandırılmadıkça bu Ada’ya barış zor gelir. Savaşı çıkartanlar en önemli köşe başlarında görev yaparken bu mümkün mü? Bu ülkedeki pasta çok iştah açıcıdır diyorsun. Da, pastanın üstündeki dondurma ile onun üstündeki fındık ezmesini söylemiyorsun. Bu pasta, dondurma ve fındık ezmeleri durdukça, bu iştah diner mi Suzan hanım?