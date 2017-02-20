Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

20.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Sibel Siber, son günlerde yapılan anketlerde en güvenilmeyen kurum olarak, başkanı olduğunuz Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan’ın başrol oyuncusu olduğunu görmekteyiz. Türk filmleri genellikle ‘Mutlu NOS’ ile sona erer. Ancak bu kez istisnai bir durum var. Başrol oyuncuları muhtemel bir seçimde münasip yerlerine atılacak şut ile siyasi çöplüğün en müstesna yerlerinde kendilerini bulacak. Sn. Siber biz beyaz bir gülün bile siyah gölgesi olduğunu unutarak vekillerimize güvenmiştik.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, önde gelen bazı araştırma şirketleri Cumhurbaşkanı Akıncı ile Genel Müdürlüğünü yaptığınız Polisi ‘En Güvenilir’ kurumların başında göstertti. Sn. Manavoğlu, aydınlığı cebinde değil de içinde taşıyanlar karanlıkta da yollarını bulur. Ve o karanlıkta öyle bir ışık yayar ki, görenlerin beğenisini kazanmayı, gözlerini kamaştırır.

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Sn. Cafer Gürcafer, Güzelyurt, hem isteyen Rum’un olmazsa olmazı olurken, hemde bizlerin başına tatlı bela oluyor. Güzelyurt’ta yapılması düşünülen Hastanenin ihalesini bile yapma beceresini gösteremeyen, beceriden yoksun bizler eserimiz ile ne kadar övünsek azdır. Sn. Gürcafer yaşananlara bakmayın ve mücadeleye devam edin. Çünkü kuyudan hergün toprak çeker, hergün Orayı kazar eşersen, sonunda temiz suya ulaşırsın.

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Sn. Çelebi Ilık, kılı kırk yararak yapmakta olduğunuz ihalelerin Güzelyurt Hastanesi ihalesi ile ilgili bölüm çok tartışılıyor. Bir Müteahhit ara emri alarak ihalenin sonuçlandırılmasını bir diğer Müteahhit ise ihalede endek göndek var bu nedenle iptal edilmeli diyerek dava açıyor. İşin zor. İşine çok değer veriyorsun tamam da bence hiç birşeye değerinden fazla değer verme. Çünkü ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin.

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Sn. Kemal Dürüst, 30 yeni kamera takmayı kusura bakmayın böbürlene böbürlene anlatırken, üst geçitlerin olmadığı yollarda can pazarı yaşanıyor. Sn. Dürüst, dürüstçe konuşursak bugüne kadar yollardan meydana gelen kazalar ile ilgili olarak hep mazeret dinledik. İnsan fırsatların, tabi fırsatlarda insanın gelmesini bekler. Ancak kazanan hep mazeret olur. Bu defa da lütfen mazeret takımı maçı 12-0 kazanmasın.

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Sn. Halil Çorba, öncelikle Lefke’nin ilk Kaymakamı olma şerefini elde etmen nedeni ile seni kutlarız.. Kıbrıs Türk Siyasi Tarihine böylelikle de geçmiş oldun. Yaptığın açıklamada süratle, süratle diyerek 1500 defa kullandığın süratle kelimesinin karşılığında Lefke’nin çıkmaz yol olmaktan kurtarılması için çaba sarf etmen gerekir. Süratle bu konulara el atmazsan inan ‘Çorba’da tuzun da olmaz bilesin.

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Sn. Kasım Uluçaylı, Yeniboğaziçi karavan Kamp alanında dinlenme şansı yakalayan, hatırı sayılır insan kitlesinin, daha iyi şartlarda vakit geçirmesi için büyük çaba sarf ediyor ve bu yönde takdir topluyorsunuz. Ancak birileri bu çabalara takoz koymaya çalışıyor..Sn. Uluçaylı, kar taneleri, bir birine zarar vermeden yol alınabileceğini bizlere güzel, güzel gösterirken, bazıları bunu anlamamakta ısrar ediyor. Ancak bu efendiler kaptanın ustalığının deniz durgunken anlaşılmadığını çıkacak olan fırtınada anlayacak..

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, özellikle son zamanlarda bölgenizdeki yatırımlar ile ilgili olarak 5’nci vites ile 100 Km. hızla yol alırken, yaşanan incir çekirdeğini doldurmayan tartışmalar ile vitesi 3’e, sürati de 45 km’ye düşürmeniz bence bölgeye verilecek en büyük zarardır.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, The Pine View ‘Meydan Muharebesini’ kazandıktan ve Sosyal Tesislerin tekrar belediyeye kazandırılmasından sonra Mehmetçik Belediye Başkanı ile yaşadığınız tartışma halk nezdinde kabul görmedi. Bizim Ali Dayı ile Adile Teyze, be ama bu iki tane fırtına gibi başkana nazar mı değdi? Ne güzel giderken didişmeye başladılar. Yazıktır diyor. Haaa Hakkı dayı da çevrelerine yani siyasetteki ustalarına uymak için kendilerini yontanlar, tükenip giderler diyor. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz.

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Sn. Zeki Çeler son günlerde yapılan anketlerde halkın siyasilere olan güveni azaldı ve en güvenilmeyen kişiler olarak Milletin vekilleri gösterildi. Sen ve senin gibileri tenzih ederek söylüyorum. Güven erozyona uğrarsa, ‘Ceylan’ derili koltuklardaki rahatlık ilelebet sürmez. Sen sağladığın güven ile rahatsın ama birileri, aman dikkat etsin diyorum. Çünkü güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez.