 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,131
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

» »
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!
20.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Sibel Siber, son günlerde yapılan anketlerde en güvenilmeyen kurum olarak, başkanı olduğunuz Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan’ın başrol oyuncusu olduğunu görmekteyiz. Türk filmleri genellikle ‘Mutlu NOS’ ile sona erer. Ancak bu kez istisnai bir durum var. Başrol oyuncuları muhtemel bir seçimde münasip yerlerine atılacak şut ile siyasi çöplüğün en müstesna yerlerinde kendilerini bulacak. Sn. Siber biz beyaz bir gülün bile siyah gölgesi olduğunu unutarak vekillerimize güvenmiştik.

**

Sn. Süleyman Manavoğlu, önde gelen bazı araştırma şirketleri Cumhurbaşkanı Akıncı ile Genel Müdürlüğünü yaptığınız Polisi ‘En Güvenilir’ kurumların başında göstertti. Sn. Manavoğlu, aydınlığı cebinde değil de içinde taşıyanlar karanlıkta da yollarını bulur. Ve o karanlıkta öyle bir ışık yayar ki, görenlerin beğenisini kazanmayı, gözlerini kamaştırır.

**

Sn. Cafer Gürcafer, Güzelyurt, hem isteyen Rum’un olmazsa olmazı olurken, hemde bizlerin başına tatlı bela oluyor. Güzelyurt’ta yapılması düşünülen Hastanenin ihalesini bile yapma beceresini gösteremeyen, beceriden yoksun bizler eserimiz ile ne kadar övünsek azdır. Sn. Gürcafer yaşananlara bakmayın ve mücadeleye devam edin. Çünkü kuyudan hergün toprak çeker, hergün Orayı kazar eşersen, sonunda temiz suya ulaşırsın.

**

Sn. Çelebi Ilık, kılı kırk yararak yapmakta olduğunuz ihalelerin Güzelyurt Hastanesi ihalesi ile ilgili bölüm çok tartışılıyor. Bir Müteahhit ara emri alarak ihalenin sonuçlandırılmasını bir diğer Müteahhit ise ihalede endek göndek var bu nedenle iptal edilmeli diyerek dava açıyor. İşin zor.  İşine çok değer veriyorsun tamam da bence hiç birşeye değerinden fazla değer verme. Çünkü ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin.

**

Sn. Kemal Dürüst, 30 yeni kamera takmayı kusura bakmayın böbürlene böbürlene anlatırken, üst geçitlerin olmadığı yollarda can pazarı yaşanıyor. Sn. Dürüst, dürüstçe konuşursak bugüne kadar yollardan meydana gelen kazalar ile ilgili olarak hep mazeret dinledik.  İnsan fırsatların, tabi fırsatlarda insanın gelmesini bekler. Ancak kazanan hep mazeret olur. Bu defa da lütfen mazeret takımı maçı 12-0 kazanmasın.

**

Sn. Halil Çorba, öncelikle Lefke’nin ilk Kaymakamı olma şerefini elde etmen nedeni ile seni kutlarız.. Kıbrıs Türk Siyasi Tarihine böylelikle de geçmiş oldun. Yaptığın açıklamada süratle, süratle diyerek 1500 defa kullandığın süratle kelimesinin karşılığında Lefke’nin çıkmaz yol olmaktan kurtarılması için çaba sarf etmen gerekir. Süratle bu konulara el atmazsan inan ‘Çorba’da tuzun da olmaz bilesin.

**

Sn. Kasım Uluçaylı, Yeniboğaziçi karavan Kamp alanında dinlenme şansı yakalayan, hatırı sayılır insan kitlesinin, daha iyi şartlarda vakit geçirmesi için büyük çaba sarf ediyor ve bu yönde takdir topluyorsunuz. Ancak  birileri bu çabalara takoz koymaya çalışıyor..Sn. Uluçaylı, kar taneleri, bir birine zarar vermeden yol alınabileceğini bizlere  güzel, güzel gösterirken, bazıları bunu anlamamakta ısrar ediyor. Ancak bu efendiler kaptanın ustalığının deniz durgunken anlaşılmadığını çıkacak olan fırtınada anlayacak..

**

Sn. Cemil Sarıçizmeli, özellikle son zamanlarda bölgenizdeki yatırımlar ile ilgili olarak 5’nci vites ile 100 Km. hızla yol alırken, yaşanan incir çekirdeğini doldurmayan tartışmalar ile vitesi 3’e, sürati de 45 km’ye düşürmeniz bence bölgeye verilecek en büyük zarardır.

 

**

Sn. Ahmet Sennaroğlu,  The Pine View ‘Meydan Muharebesini’ kazandıktan ve Sosyal Tesislerin tekrar belediyeye kazandırılmasından sonra Mehmetçik Belediye Başkanı ile yaşadığınız tartışma halk nezdinde kabul görmedi. Bizim Ali Dayı ile Adile Teyze, be ama bu iki tane fırtına gibi başkana nazar mı değdi? Ne güzel giderken didişmeye başladılar. Yazıktır diyor.  Haaa Hakkı dayı da çevrelerine yani siyasetteki ustalarına uymak için kendilerini yontanlar, tükenip giderler diyor. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz.

**

Sn. Zeki Çeler  son günlerde yapılan anketlerde halkın siyasilere olan güveni azaldı ve en güvenilmeyen kişiler olarak Milletin vekilleri gösterildi. Sen ve senin gibileri tenzih ederek söylüyorum. Güven erozyona  uğrarsa, ‘Ceylan’ derili koltuklardaki rahatlık ilelebet sürmez. Sen sağladığın güven ile rahatsın ama birileri, aman dikkat etsin diyorum. Çünkü güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • " 'Biz' ruhu, ciddi motivasyon yarattı"19 Şubat 2017 Pazar 13:33
  • Hayvan Üreticileri yarın eyleme hazırlanıyor19 Şubat 2017 Pazar 13:09
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.19 Şubat 2017 Pazar 11:33
  • 200 bin TL'nin sahibi olan şanslı numaralar açıklandı19 Şubat 2017 Pazar 11:32
  • K.T. Emekliler Derneği Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı19 Şubat 2017 Pazar 09:55
  • Yoğun bakıma daha fazla dayanamadı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:30
  • KKTC Dünya Turizm Forumu’nda temsil ediliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:55
  • Halkimizin devlet çikarlari için bölünmesini kabul etmiyoruz18 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
  • Firari hükümlü Kıbrıs'ta yakalandı18 Şubat 2017 Cumartesi 11:17
  • Polisiye olaylar18 Şubat 2017 Cumartesi 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti