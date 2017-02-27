Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

27.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Özkan Yorgancıoğlu, anketlerde tekrar seçilecekler listesinde ismini büyüteç ile aradık ama maalesef bulamadık. Merak ettik, bataryaları sarj aletine koyup doldurmadın mı? Yoksa bataryaları dolduran sarj aleti mi bozuldu? Boşalan bataryaların ile halkın kapsama alanı dışında kaldın. Haspelkader arandığınız zaman, şu anda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor mesajı geliyor.

**

Sn. Zorlu Töre, vallahi düğün, dernek ve cenaze törenleri galiba hep sana yarıyor. Seçilecekler arasında ismin ön sıralarda yer alıyor. Nikah, evlenme, cenaze törenlerine, TÖRE gereği katılman ve ZORLU tebrik sıralarını aşıp, yüzünü her hafta sonu bu törenlerde göstertmen ahalide sempati uyandırdı. Sn. Töre mum olmak kolay değildir. Önce yanmak gerek. Ehh sizde törenlerde güzel yanıyorsanız, onun ışığı ile pandoranın oy kutusundan çıkacaksınız demektir.

**

Sn. Mustafa Erişmen, Girne Kaymakamı olarak, gözünüzün önünde büyüyen, platformu, görememeniz, ahali arasında son zamanlarda bozulan ve görme yeteneğini erozyona uğratan gözlerinize bağlanıyor. Vallahi bizim Veli dayı, Sayın Kaymakam gözlerini bir göz doktoruna baktırsın. 1.25 derece miyop olan gözlerine FAGO taksın. Belki Miyop, Hipermetroba çevrilerek o her gün kat be kat büyüyen platformu belki görür diyor. Ne dersiniz?

**

Sn. Çelen Oben, öncelikle KTSYD Başkanlığına seçilmeni kutluyoruz. KTSYD’nin yeni başkanı olarak spor yazarlarının senden beklentileri büyük. Seçmiş olduğun yönetim kurulun da değerli spor yazarlarından oluştu. Sevgili Çelen, insanları tanımak denizleri bardak bardak boşaltmaktan nasıl ki daha zor ise KTSYD Başkanlığı çok uğraş isteyen bir iş olması nedeniyle ayni ölçüde zordur. Kolay gelsin.

**

Sn. Aydın Akkurt Cumhurbaşkanlığında danışman olduğum yıllarda, Sultan Mahmut Kütüphanesi'ni ziyaret ettim. Yaptığım araştırma sonrasında bizzat padişah tarafından gönderilen altın kakmalı el yazması kitapların yerinde olmadığını "Ceride-Kıbrıs", "Fetihname-i Kıbrıs" gibi en değerli kitapların kütüphanede olmadığını tespit ettik diyorsun. Da, buharlaştırılan diğer değerleri hatırladıkça bunların hesabının sorulmamasına nalet ediyorum. Sevgili Aydın, nemelazımcılığın iğnesiyle dikilen dikiş kıyamete Kadar sökülmezmiş. Bu nedenle üzerlerine birer bardak soğuk su içmek gerekecek.

**

Sn. Turgut Karagil kızım Gizem. Damadım Osman Demirli, bizlere dünya güzeli bir torun verdiler. Çok mutluyuz. Arayan soran mesaj gönderen herkese sonsuz teşekkürler diyorsun. Sn. Karagil, unutmayın, sözler kalpten çıkarsa kalplere kadar ulaşır. Ağızdan çıkarsa kulaktan öte gidemez. Senin güzel düşüncelerin ürünü olan sözlerin dostlarının kalplerine kadar ulaştı ve büyük memnuniyet yarattı. Hayırlı ve uğurlu olsun.

**

Sn. Bulut Akacan, bir arazinin parsellenmesi nedeni ile meydana gelen bıçaklama olayı büyük belalara neden oldu. Ölümden döndünüz. Adamlarınız bıçaklandı size de saldırı oldu. Sn. Akacan, belki atılan ok geri gelmez ve verilen söz geri alınmaz. Ancak muhtemel belaların önü alınabilir. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunuzu biliyoruz. Ve üzgün bir ruh, insanı bir mikroptan çok daha hızlı öldürür. Başlanan cümleyi bitiremezsen, noktayı başkası koyar. Bu nedenle noktayı sen koy ve olayı büyümeden kapat diyoruz.

**

Bekir Adli, sosyal medyada paylaştığın mesajında yüreğin kadını erkeği yoktur. Bir mert olanı vardır birde namert olanı diyorsun. Doğru, ancak Köroğlu’nun sözlerini hatırladın mı? Bekir gardaş, tüfek icat oldu mertlik bozuldu demişti Köroğlu. Şimdilerde o cümle değişti. Yağdanlık ve grasocular türedi. Memlekette dik duranlar azalırken emir eri olanlar çoğaldı..

**

Sn. Âdem Hoca, mantar tezgâhının önünde bu işin erbabı olduğumuz doğrudur açıklaman cuk diye yerine oturdu. Bak bizim komşu Fatma Teyze, bu çocuğu ve babasını iyi tanırım. Onlar yalnız mantardan değil, adam gibi adam oldukları için insanlardan da anlarlar dedi. Birde 10 parmakta 20 marifetleri var diye ilave etti. Fatma Teyzenin söylediklerine bir ilave de ben yapayım dedim. Aman Adem, dikkat et iyi seçmezsen o mantarlar bazı insan müsveddeleri gibi insanı zehirler. Dikkatli ol.

**

Sn. Hüseyin Ekmekçi, Sevgili Bertuğ Topal’ın sağlığı ile ilgili olarak yazdığın mesajında şükürler olsun. Bertuğ Topal'ımız dört aylık mücadeleden galip çıktı. Aslanım benim. Temiz. Diyorsun. Yüreğimize su serpip, içimize sevinç doldurdun. Sevgili Hüseyin, eşyanın değeri kullandıkça, insanın değeri zaman geçtikçe anlaşılıyor. Ne diyeyim, senin de değerin işte böyle zamanlarda ortaya çıkıyor.

**

Sn. Mansuralı Meral Sertsoy, böyle rezillik bir turizm sezonu bugüne kadar yaşamadık. Onlarca otobüs iskele boğazında 3 saat mola verildi. Restoranlar boş. 3 kişi yarım porsiyon yemek teklifi gelince şok oldum. Hem üzüldüm hem isyanları oynadım. Sayın bakana sorarım ülkemize getirdiğiniz turistler böyle mi? Yazıklar olsun diyorsun. Sayın Sertsoy, bakan şu sıralar fuarları gezmekle meşgul. Uçaktan bir türlü inemiyor. Duyduğumuza göre 2 yıl sonra ülkeye gelecekmiş. Haberiniz olsun.

**

Sn. Özal Zaifoğlu vatandaşın bu olaylara nasıl baktığını geçen gün yayınladığınız ankette gördük. İtirazı olan olabilir. Ama çok büyük bir kesim bu politikaları destekliyor diyorsun. Haklısınız. Çünkü hala daha gıccaccığın işe girmesi meselesinden ve oğlancığın sözleşmesinin uzatılması derdinden kurtulamadık. Ganimet ve mangal keyfimiz devam ediyor. Eeee bizler neden bu düzeni bozalım ki?

**

Sn. Sonay Kuyucuoğluları, kapat gözlerini kimse görmesin. Denizlerimizi bir zaman gelecek da uçaktan göreceğiz. ömrümüz yeterse tabi. Sn. Kuyucuoğluları Girne’de denizi görememe ve girememe işi başladı. Biraz Karpaz ile Mağusa - İskele sahilleri kurtarılmış bölge gibi kaldı. Yakında oraların da helvasını yiyeceğiz. Hoca ey cemaat bu sahilleri nasıl bilirdiniz diye sorduğu zaman rahmetli çok iyi ve güzeldi diyeceğiz.

**

Sn. Erkin Dora ve Naim Zorali yeni kurulan TDP Yenierenköy ve Mehmetçik örgütlerinden, Yenierenköy örgütüne Erkin Dora’nın, Mehmetçik Örgüt Başkanlığına da Naim Necat Zorali’nin seçildiğini öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güvercin avına çıkmak isteyenlere karşı oluşturduğunuz birlik ve beraberlik sempati topluyor. Birileri konuşuyor ama boş verin. Çünkü gözler gördüklerine, kulaklar dedikodulara inanır. Günü gelince gözler haklı çıkarken, kulaklar utanır.

**

Sn. Yiğitcan Hekimoğlu, bak artık bardağı taşırdın. Türkiye, Balkan şu bu derken çıkmadığın birincillik kürsüsü kalmadı. Bak rakiplerin, Bulgar Dimitrov, Hırvat İvaskoviç ve daha ismini saymadığım atletler sana diş bilemeye başladı. Diş gıcırtıları taaa buralardan duyuluyor. Bırak diğer atletlerde birkez olsun o birincilik kürsüsüne çıksın be oğlum. Yoksa hırslarından çatlayacaklarmış.