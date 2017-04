Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

17.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. Süleyman Manavoğlu, basında, Türkiye’den sonra KKTC’de de FETÖ soruşturması başlatıldı deniyor. Halbuki bu soruşturma bir süredir buralarda başlatılmış durumda. Başbakanlıkta bir süre önce siz, Başbakan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı bir araya gelerek bu konuyu masaya yatırmıştınız. 62 Polisin FETÖ soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.Girişkenliğiniz, olayları çözme yeteneğiniz bunların kısa sürede tespit edeceğinizin garantisidir. Ancak ceza yasamız bunlar tespit edilse bile cezalandırılmalarına el vermediğini gösterir. Sn. Manavoğlu,bizler ülke olarak gönlümüzü defter yaparsak gelip karalayan çok olur.Bu karalamaları temizlemek de sizlere bırakılır. Sanırım bu karalama defterini ancak disiplin kovuşturması ile silersiniz. Allah yardımcınız olsun diyelim.

**

Sn. Serdar Denktaş, Kumarcılar önünde elde gitar etkinliğe katılmanız bırakın sosyal yönünüzü ortaya çıkartmayı, ma ne be ama gidip de ben halk arasında şarkı mı söyleyeceğim deyip burnundan kıl aldırmayan sosyal yönü sıfır bazı siyasilere de örnek oldu. Bizim Minik Kuşlar, nede olsa babasının oğludur. O da Bandabuliya’da tek başına gezer, elde tüfek tek başına ava çıkardı. Bu sosyallik babadan oğula miras kaldı dedi. Mevlana, sen neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar demişti. Son zamanlarda sizin halka bakış açınız böylesine değişince sanırım onların da bakış açısı güzelleşerek değişti.

**

Sn. Kutlu Evren, kapısı kırık, penceresi salamura, yolgeçen hanı ve sorma gir hanına dönen KKTC’ye girenin haddi hesabı yok. Bak Sefbettulah adam öldürmek ve soygun için geldim diyor. Siz Acapulco’daPia Bella’da yemekten yemeğe koşarken ve vatandaşlık çorbasını pişirirken, bunları görmemeniz gayet doğal. Sn. Evren, adam öldürmek ve soygun için KKTC’ye gelenSefbetullah Aydoğan benim vatandaş olanlardan ne eksiğim var. Sayın Bakan beni de vatandaş yapsın diyor. Siz masalımızın kahramanı olabilirdiniz. Ancak bir baktık siz başka bir hikâyenin figüranı olmuşsunuz.

**

Sn. Pervin Gürler, sizin neden ve niçin Polis Genel Müdürü olarak atanmadığınız ortaya çıktı. KKTC’ye de el uzatan FETÖ uzantılarının ilkeli duruşunuz nedeniyle bazı soruşturmalarda yaralarına tuz bastığınız ve bu nedenle hedef tahtası seçildiğiniz söyleniyor. Girne’de soruşturması başlatılan birisini Lefkoşa’ya naklederek ifadesinin alınmasını sağlayarak endekgöndeklere izin vermemeniz nedeniyle isminizin üstü çizildiği söyleniyor. Sn. Gürler insanlar bu kadar kirli olmasaydı inanın yağmura da gerek olmazdı. Sizin haklarınıza yapılan tecavüze, bizim bazı emir erlerinin de seyirci kalmasını açıklamamanızsizinmütevazı ve alçak gönüllü olduğunuzu, ancak bazı insanlarında tam aksine size yaptıkları ile alçak olmaya gönüllü olduğunu göstertti.

**

Sn. Cem Kızılgök, son zamanlarda bir saniyede 100 Km. hıza yükselenFerarigibi son günlerde bir saniyede 100 örgüt kurarak müthiş bir hız yakalayan TDP’ninLefke İlçe Kongresinde, İlçe başkanlığına seçildiğinizi öğrendik. TDP Aygün örgüt başkanlığına getirilen Metin İsmetpekriile bölgenin direksiyonunun başına geçerek gelenekten geleceğe doğru son sürat gitme hazırlığında olduğunuzuı söylüyorlar. Sn. Kızılgök, bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni, ancak sizlerin katılımı ile oluşan ordu, unutmayın ülkenin kaderini değiştirir.

**

Sn. Serhat Akpınar, Yeni bir görev ve sorumluluk bilinci ile BM tarafından akredite olarak, merkez giriş codeları ile KKTC ile ilgili gelişmeleri resmi ağız olarak sürekli bilgilendireceğim. Yeni bir cephe açıyoruz. Haziran Sonunda çok özel bir açılım yapacağız diyorsun.Hayırlısı olsun diyelim. De, çözüm denince uzaylı görmüş gibi irkilen. Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar edebiyatından sık sık dem vurarak malı götürürken rüyalarında çözüm kâbusunu görmenin irkilmesi ile yaşıyorlar. Aman bunlara da dikkat etmeniz gerekir.

**

Sn. Eralp Şerifoğlu, yine Nostradamus’uno sihirli değneğini eline alarak öldü, bitti, komadan çıkamaz dedikleri Yeniboğaziçi’ni dirilttin. Ama bir tarafı sevindirirken, Göçmeni de boğazda ansızın ortaya çıkan Tsunami büyüklüğündeki dev dalgalarda boğdun be hocam. Adamların buzdan hayalleri, şekerden evlere yerleşme hayalleri vardı. Yağdırdığın yağmur ile ne hayal nede ev bıraktın. Bizim Minik Kuşlar Eralp Hoca, Mandarake’nin futbol için yetiştirdiği ‘Futbol Sihirbazıdır’ diyorlar. Vallahi yaptıklarını gördükten sonra söylenenlere bende inandım.

**

Sefbetullah Aydoğan, kusura bakma sayın kelimesini ona layık olanlar için kullanıyorum. Ben KKTC’ye adam öldürmek için gelmedim. Ben 100 bin Euroluk soygun için geldim. Birisine kurduğum pusu da adam öldürmek kastı ile değil soygun içindi sözlerin aslında bizim kapısı duvara dayalı, penceresi kapanmayan. 30 yaşında hala daha anasının bezini değiştirdiği prematüre bebek KKTC’yi yönettiğini zannedenlere iyi bir ders oldu. Milletin başına Hülya Avşar düşerken bizim başımıza da nedense Sefbetullah gibileri düşüyor.

**

Sn. Meryem Kırıkhan, çocuklarınızın karaciğerden muzdarip olduğunu ve ilerleyen hastalık nedeniyle bu hastalığın, siroza dönüşebileceğini sonrasında ise çocuklarınızın karaciğer nakli isteyebileceğini dile getiriyorsunuz. Öncelikle çocuklarınızın sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Garson devlet olması gereken KKTC’yi yönetenler, zam zum ve keyfi atamalar ile Ceberrutbir yapıya dönüştürme uğraşı içerisinde görünüyor. Sn. Kırıkhan, seçildikten sonra anamızı ağlatanlar geride playback yaparken, inşallah halka hizmet içinseçilenlerini ve halka hizmet etme zorunda olduklarını hatırlayıp, çocuklarınıza yardım ellerini uzatırlar.

**

Sn. Ünver Bedevi, son günlerde KKTC’de FETÖ uzantıları ile ilgili haberlerin bini bir paraya satılmaya başlandı. Polis soruşturma başlattım derken, fırtına öncesi bir sessizlik hâkim. Ülkedeki Ceza Yasası'na göre bir kişiye terör örgütü üyesi şüphesiyle dava açılabilmesi için “fiilen bir örgüte katılması” veya “eylemde bulunmuş olması” gerektiğine de vurgu yapılıyor. Yani bir başka deyişleKKTC polisinde başlatılan FETÖ soruşturmasının cezai değil, idari bir soruşturma olabileceği kaydediliyor. Siz bu işlerin ustası olarak bu duruma nasıl bir yorum getirirsiniz?

**

Sn. Boysan Boyra,yıllarca emir eri olan siyasilerin yaptıkları akıl almaz gafların sanırım şimdilerde cezasını çekiyoruz. Kara para aklayıcısına yes be annem dediler. Kadın satıcısına okey be annem diye diye bir hal oldular. Mafya bozuntularına en büyük sensin dediler ve ses çıkartmadılar. En sonda FETÖ’ye güvenenlere kayıtsız kalarak kök salmalarına neden oldular. Ama kazanması yıllar süren, kırılması saniye alan ve dağıldıktan sonra toparlanması için ömür gereken şeyin güven olduğunu unuttular. Bizim de bunlara olan güvenimiz kaybolunca sanırım onları tarihin siyasi çöplüğüne göndermemiz gerekir değil mi?

**

Sn. Fikri Toros, işletmeler ciddi zarar gördü. TL’nin dümen suyunda gitmemiz döviz önünde diz çökmemize neden olduk imasında bulundunuz. Hükümete öneri götürdük, ama hiçbir şey yapılmadı dediniz. İlahi başkan, lastikleri patlak olduğu için yampuriyampuri giden. Makinesi rayma isteyen. Aksona gardası kırıldım kırılıyorum diyen tomofil ile Ralliye katılmak ve başarı elde etmek istiyorsunuz. Ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri. Pencereden baktığım zaman ise bahçedeki yabani otları görürüm. Sizin pencereye ve pencereden dışarıyabakış açısını bir daha gözden geçirmenizi öneririm.

**

Sn. Ahmet Kaptan,kamu hastanelerindeki hemşire eksikliği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde uyarı eylemi gerçekleştirdiniz. Sendika hemşire eksikliğinin giderilmesi için adım atılmasını aksi takdirde eylemlerini sürdüreceği uyarısında bulundunuz.Sn. Kaptan, neyimiz tamam da o da tamam olacaktı diye sorsam. Aklı şovda olanın, gözü şakşakta olur. Halk olarak iş yapacaklarına inandıklarımızı bir vefa borcu olarak gördüğümüz için seçtik. Ancak vefa, çok ağır yüktür. Her insanınonu taşıyamayacağını nedense bilemedik. Ancak geç değil ve pahalı parfümleri bir kenara bırakıp koklandığımız zaman güvenkokmanları seçmemiz gerektiğini artık anlayalım diyorum.