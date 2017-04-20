Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

20.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. Mehmet Özişler, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Müdürü olarak 12 yaşındaki çocuklara okuldan uzaklaştırma cezası verdin. Bu yetmedi aileye haber vermedin ve bir hafta boyunca çocukları okul kapısında beklettin. Sanırım hızını alamadın ve çocukları boğazından tutup yumrukladın. Biz Müdür bu kadarı ile yetinecek dedik ama poliste de terör eştirtin. Bizim Minik Kuşlar o müdüre dokunmayın çünkü o Padişah Abdülhamit’in yakın akrabalarındandır. Ne yaparsa yeridir dedi. Bu durumu bizim rahmetli Adalet ablanın ayni ismi taşıyan kız kardeşinin kızı Adalet’e söyledik. Boş verin Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır dedi ve Yolcudur Abbas bağlasan durmaz dedi.

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Sn. Emine Kırcal, sosyal medyadaki paylaşımınızda bu sabaha yine can sıkıcı görüntülerle başlıyoruz.. Burası Karaoğlanoğlu (Ayyorgi) sahili. Geçen haftaki görüntülerde betonun hazırlık aşamasındaydılar. Bu sabah baktığımda beton tamamen dökülmüş..Ortadaki büyük borunun ne olduğunu orada çalışanlara sorduğumda cevap veremediler.. şu an sahil kenarındaki taşların yarısına beton dökülmüş durumda.Belki de bir sabah gittiğimizde burası özel alan giremezsin de diyecekler diyorsunuz. Sn. Kırcal burası sorma gir hanı. İsteyenin istediğini yapmakta serbest olduğu ‘Yavru’. Yatırım adı altında kumar ile birilerinin kalın barsaklarını boşalttıkları emir eri ülkesi. Bakın siz gönlünüzü defter yaparsanız gelip karalayan çok olur. Bizim defterin karalanmaktan boş yeri kalmadı

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Sn. Tufan Erhürman Kalavaç Festivaline atıfta bulunarak sosyal medyada paylaştığın resmin altına bu minik taşları Kalavaç festivalinden aldım. Liseli bir genç kızın eseriymiş. Yaratıcılığına ve estetiğine bayıldım. Paylaşmak istedim diyorsun ve üretmiyoruz diyoruz. Sevgili Tufan bak burada yanılıyorsun. Biz o kadar üretken bir toplumuz ki, görenleri hayretler içerisinde bırakıyoruz. Mesela Anası dikkat hizaya geç dediği anda soldan hizaya geçerek tırnak kontrolü yapma becerisine sahip emir erleri ürettik. Mecliste koltukta emme basma tulumba gibi yalnız parmak kaldırma işlevi yapan siyasiler ürettik. Ayrıca dünyadaki siyasiler iki üç hamle ötesini hesaplayan satranç ustası yaratırken biz dikili taş altında yalnız attığı zarı oynama becerisine sahip vekil ürettik. Sevgili Tufan, bu duruma kızıyorum. Da, kızgınlığım geçiyor ama bunlara yönelik kırgınlığım nedense bir türlü geçmiyor.

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Sn. Ayşe Öztabay sosyal medyadaki paylaşımında, işitme engelli bir çocuğun yazarak en merak ettiği şeyin Güneş doğarken ve batarken ses çıkarıyor mu olduğunu belirttin. Sevgili Ayşe, benim de en çok merak ettiğim şey Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan içerisinde görev yapan vekillerin hala daha boş koltukları görememesi ve bu koltukları doldurma zahmetine katlanmamasıdır. Ayrıca bu yaşananlara bakan bu halkın yaşananlara karşın hala daha neden sessiz kaldığıdır. Yoksa onlar da mı görmeyen, duymayan ve konuşamayanlardandır? Ah be Ayşe kardeşim. Makam ve mevkiler elbise gibidir. Kimisine dar gelir sıkıntıdan öldürür. Kimisine bol gelir katıla katıla güldürür. Hem ölene hem güldürüne bakıp dalgamızı geçiyoruz.

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Sn. Erdoğan Sorakın bizim Minik Kuşlar göreve geldiği günden beridir hiçbir makama yağ çekmeden ve kim hata yaptıysa dile getiren Ombudsmanın bu durumundan Başbakanın bıkıp usandığını ve Başbakanın çözüm üretmek için hesaplar yaptığını söylüyor. Yine bizim Minik Kuşlar Başbakan, ülkeye yaptığı doğru dürüst işler ile kötü örnek olan Ombudsman ve birimde çalışanları top yekûn Başbakanlığa bağlamayı düşündüğünü ve sonrasında da Ombudsmana eeee hadde bakalım yaz gene bizim bilet işini da göreyim diyecekmiş. Sayın Sorakın, ünlü düşünürler alkış isteyen ıslığa da katlanır diyor. CTP Genel Sekreteri olarak sanırım sizde traji komik olayı seyrediyorsunuz diye yazdım. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ali Kişmir sosyal medyadaki paylaşımında, Tahsin Bey, "Başkanlık sistemi bizi uçurur" İyi ya işte, destekle federal çözümü ki hayalin gerçekleşsin diyorsun. Bak Ali’ciğim, sayın bakanımızı federal çözüm deyip fazla sıkıştırıp kızdırma. Sen federal çözüm dedikçe geceleri rüyalarına girer ve kaos yaşar. Vallahi federal çözümün yarattığı korkunç rüyalar sonrasında piyade tüfeğini kaptığı gibi dağa çıkar. Sonra ne sen pirinçteki taşları ayıklayabilirsin. Nede ben. Haberin olsun.

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Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği yetkilileri vallahi sizlerin fendi Bedis piknik alanını iç edenleri yendi. YİM kararı ile birilerine verilen piknik alanının verilmesi şimdilik durduruldu. Orası halkın malı tamam ama birilerinin de halkın malını çöplük alanına döndürmemesi gerekir değil mi? Yenilenin içilenin posalarının bırakıldığı yerden temiz bir alana orasının dönüştürülmesi şart. Sevmek için yürek sürdürmek için emek şarttır diyelim.

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Sayın İlker Edip, Beyarmudu Belediye Başkanı olarak son günlerde sesiniz duyulmuyor. Muhteşem bir eser yarattıktan sonra kabuğunuza çekildiğinizi gözlemledik. Akdoğan, Değirmenlik, Mehmetçik, Lefkoşa Belediyeleri dur durak bilmezken senin ununu elediğini ve eleğini de astığını görmek ve sesini duyurmaman sanırım hoş bir yansıma değil. Sn. başkan aman bataryanı sarj yap. Boşalan bataryaların sonrasında bölge halının kapsama alanı dışında kalırsan 2018’de pandoranın kutusundan çıkman zorlaşır haberin olsun.

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Sn Özkan Yorgancıoğlu Başbakanlığı dürüp, büküp dolaba koyduktan sonra ‘Dede’ olmanın mutluluğunu yaşamıştınız. Oğlunuz ve gelininiz size dünyalar güzeli bir torun verdikten sonra siyaset alanında da pek boy gösterttiğiniz söylenemez. Sanırım Özkan bebek size başka şeyler ile uğrama zamanı tanımıyor. Sanırım kızlar ‘Beyaz yatlı prenslerini’ Özkan dedeler de Özkan torunlarını bekliyor.

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Sn Fuat Mertay, Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden istifa ederek zamanınızı ailenize ayırdıktan sonra Kıb-Tek Transatlantiğinde çok şeyler olmaya başladı. Gemi galiba ‘Mercan Kayalıklarına’ ha vurdum ha vuruyorum diyor. Kıb-Tek sizin, Mehmet Salih gibi idarecileri sanırım çok arayacak. Özelleştirme ve özerkleştirme kavgası arasında gidip gelen Kıb-Tek’te bu Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile sanırım rota özerkleştirme yerine özelleştirmeye çevrilecek. Sn. Mertay her insan huzur verir. Kimileri gelince, kimileri gidince. Siz gelince elektrik huzur bulmuştu. Sanırım bu yönetim gidince de ayni huzuru tekrar bulacak.