Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (16 Mart 2023 Perşembe)

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’deki depremler sonrasında buralarda da deprem olacak korkusu dütümüzdeki muku peksemet yaptı. Ancak diş doktorluğu öncesinde deprem konusunda ihtisas yaparak Prof. Olduktan sonra, Türkiye'nin en büyük jeofizik ve yerbilimcilerinin ağızlarını bile açık bıraktıran, bizim binalarımız 8 şiddetindeki depreme dayanıklıdır korkmayın açıklamanız bizleri rahatlattı. Da, beyin rahat durmuyor ki, illa bir yerlerden dürtecek. Yahu binalarımız 8 şiddetinde depreme dayanıklıysa, Kemal Sunal’ın Hababam filminde olduğu gibi neden çocuklar çadırlarda eğitim görüyor diye sormazmı? Gaipten bir ses, bu beyni vur öldür ceremesi 15 sene git öde diyorum. ,

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Sn. Nazım Çavuşoğlu Mağusa Namık Kemal Lisesi öğrencileri için kurduğunuz ‘Çadır’ların yanına sandal koymayı unuttunuz. Bin bereket versin çocuklar yüzme biliyorlardı. Allah Kıbrıs Türklerinin başına sizin gibi birisini göndedi de İletişim Çağında, unuttuğumuz ‘Yontma Taş ‘ devrinin nasıl olduğunu örnekleri ile bize göstertti. Herne kadar bağımsız, bağlantısız sonsuza kadar yaşatacağımız KKTC’de çok sayıda üretmiş olduğunuz projeyi, TC Elçiliği bünyesindeki Kalkınma ekonomik İşbirliği ofisi elinin tersi ile itmiş olsa da o kadarcık kusur ‘Kadı kızında ‘ da bulunur. Maksat bağımsız bağlantısız yaşatılan KKTC’ye zeval olmasın. Sn. Çavuşoğlu, halk nezdinde çavuşluktan, onbaşılığa tenzili rütbe edilmenize aldırmayın. Seneler bitmez. Elbet 50 sene sonra onbaşılıktan çavuşluğa sonraTeğmenliğe terfi edersiniz

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Sn. Zorlu Töre, sizin gibi milleti için ‘Zorlu’ yollar aşan. Töre’ye uygun olarak her Cenazede saf tutan. Cenaze sahibi gence Allah rahmet eylesin babanız çok iyi insandı dedikten sonra, size cenaze annemindi denilmesine aldırmadan Sünnet töreni bile kaçırmayan. Evlenme törenlerinde ıskartaya ayırmayan. Milliyetçiliğin Ordinaryüs Profösörü, sizin için bile bazı açık büfe kromozom çoçukları, yürüyen WC’ler laf söylüyor. Neymiş efendim harcadığınız benzine akıl sır erdilemiyormuş. Meclis kantinine 60 bin TL borcunuz varmış da büfeden alış veriş yapmanız durdurulmuşmuş. Kabahat koskoca meclis başkanının 60 bin TL’cik büfe parasını ödemeyen Maliye Bakanı Alişan Şan’da. Ya o galericiye ne demeli? Eşiniz için 2-3 gün deneyelim diyerek aldığınız Suzuki arabayı aslında davetiye dağıtmak için aldığınızı ne diye dümbül düdük eder. Bunlar vatan haini Zorlu bey. Bunlar Devlet düşmanı

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Sn. Hüseyin Ruso, Mevlana Celalettini Rumi; “Bozuk Olunca Maya,Ne Ar Tanır, Ne De Haya!” demiş. Bin bereket versin sizin birçok insan gibi ne mayanızda nede Ar’ınızda bozukluk var. Bazı sucuların ‘Brütüs’ gibi bize mütemadiyen arkadan bıçak sallar demesine inanıp aldırmayın. O münafıklar yalanlarına yalan ekleyip, 1071 Malazgirit’te Alpaslan’ı karşılayan Ajda’nın oradan getirdiği dolum makineleri ile Güzelyurt Bölgesinde arıtıp tankerlerle Lefkoşa’ya getirdiğiniz suyu dolum yaptığınızı söylüyor. Bu münafıkların söylediklerine aldırmayın. Sucu Ebuzittin Dosdoğru, Her dost dosdoğru dost olmuyor. Dostun her halini gördüm, artık bundan sonra ne hali varsa görsün benden ırak olsun dedi.

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Sn. Mehmet –Deniz Çetiner, yakınen tanıma fırsatı bulduğum dünyalar güzeli küçük kızınız Perihan’cığı, parayı insan hayatından önde tutan, insan elbisesi giymiş, para için şerefini ve insanlığını satan yaratıkların otel yerine, kumdan kale yaptıkları İsias Otel diye isimlendirilen ‘Cehennemde’ şehit verdiniz. Türkiye’ye onu almak için gittik ama bir taput birde patlak bavul ile döndük. Otelden arda kalan kum yığını üzerine çıktık nerdesin kuzum diye seslendik ama hiç ses duymadık dediniz. Bende markette şaka yollu iliştiğim Perihancığı aradım ve nerdesin Perihan diye seslendim. Ama sesini duyamadım. Sevgili Mehmet ve Deniz, Adalet diyorsunuz ya biz Adaleti sağlayacak Adalet Abla’nın bir cinayete kurban gitmemesi için bekçisi olacağız. Acınız acımız, kavganız kavgamız, adalet savaşınız savaşımızdır.

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Sn. Ali Pilli, yakında yaşanacak hükümet değişikliğinin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Zamanında kim vurduya giden bakanlığınız, seçim zamanında verilen söz sönrasında birazdan dönecek dediğimiz noktaya evrilmişti. Hakkını yemeyelim bu işi iyi götüren İzlem Gürçağ’dan bakanlık alınıp size verilecek sözlerinin bini bir paraya satılırken, ansızın ‘İkbal’dan Özdemir Berova’nın çıkacağını duyduk. Ayşaba, bunun böyle olması halinde, bu sürede Pillerini sarj eden Ali Pilli o güç ile Üst-El’i kurultaydaki seçimde Alt- El ederek doğduğuna pişman eder dedi.

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Sn. Katip Demir Kırılacak 206 tane kemiğimiz varken, ‘Ozon Tabakasında’ gezinen ve egosu 1500 feetten aşağı inmeyen aptalın biri gelir ve o kadar kemik dururken kalbinizi kırar. Ama mütevazilikten taviz vermeyen siz ve sizin gibi başkanlar kırılan kalbi tamir etmek için elinden geleni değil, daha fazlasını yaparak, kırılan o kalbin en müstesna yerinin kapsama alanından çıkmaz. Hacı amca bile eski Katip gitti yeni bir Katip geldi. Çorba yapıp elimize çatalı verdikten sonra bizi çıkmaz sokağın başına götürdükten sonra yolunuz açık olsun diyenlerin aksine, dernek ve kurumları çıkmaz sokaktan alıp doğru yola oturtuyorsunuz. Her kışın baharı var diyenler doğru söylemiş. Kışı yaşattılar. Eminim bölgenizde bahar sayenizde yaşanacak.

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Sn. Feriha Yiğittürk hayattaki en güzel varlığınızı evladınızı, dünyalar yakışıklısı prensinizi, üç-beş insan müsvettesi insanlıktan nasibini almamış, insan elbisesi giymiş yaratığın, para aşkı yüzünden İsias denilen cehennemde kaybettiniz. İrademiz var, acımız var, oğlum ve arkadaşlarına sözümüz var. Yılmadan, usanmadan. Unutmayacağız, unutturmayacağız dediniz. Gönüllerinde renk renk balonlar uçuşurken para hırsı ile otel yerine taput hazırlayanlar bu balonları patlattı. Evet sizin arkadaşlarına sözünüz var. Ama bizimde balonları patlatanlardan hesap sorma konusunda sizlere sözümüz var. Acınız acımız, yolunuz yolumuzdur. Adalet arayışındaki kavganızda kavgamızdır. Yaratıcı olun biraz, ama abartmayın. Kaşarı madam, züppeyi adam yapmaya çalışmayın dedik, sözümüz oralarda geçmedi.

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Sn. Halil Tımbıl, devletin ve bazı ensesi kalın gerdanı sarkık kişilerin çiftliği haline gelen Kıb-Tek’te, işini dürüstçe yapan, Tek tabanca konumuna getirildikleri için kendilerini fasulye gibi nimetten sayıp, bir muk olduklarını sananlara eyvallahı olmayan düzgün çalışanlardansınız. Tembel Hasan okulundan mezun olanların aksine, kurum için özveri ile görev yapan, bu yönde de halk tarafından takdir edilen birisisiniz. Sizin özverili çalışmanızı görmeyen İnsan kör ise güneşin suçu nedir? Sn. Tımbıl, güIün dikenin himayesinde yaşadığını sananlar, dikenin itibarının güIün himayesinde olduğunu anlayacaklar. Ve aslında gülün çalışanlar olduğunu görecekler

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Sn. Emrullah Turanlı anne karnındaki çocuğun sağlıklı doğması için 9 ay 10 gün bir zaman dilimine ihtiyacı var. Ercan Havaalanı gibi bir tesisin de bitmesi için 10 yıl gibi zaman ister. 2 sene önce bitireceğim dediğiniz Ercan Havaalanını br türlü bitiremediğinizi dillerine doladılar. Hele o CTP Milletvekili Salahi Şahiner varya, Ercan Havaalanı’na sağlanmaya çalışılan rantın yeni olmadığını ve artık mide bulandırdığını belirterek, “Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin sahibi olarak size 500 milyoncuk vergi affı sağlanacağını söylüyor. Tamam bu vergi affı 1001 gece masalları gibi uzamış olabilir. Siz 6 kişinin tuttuğu o çeki gerine gerine 32 dişinizi dışarıya fora ederek boşuna mı salladınız. Her işin karşılığı olmalı. Bazılarına siz gülücük dağıtacaksınız, onlarda size vergi muafiyetini sağladıktan sonra kahkaha atacak. Hatta Pandemi Hastanesi gibi pasta sunacaklar.Ayşaba İnsanlık öldü, katili menfaat dedi. Anlamadım.

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Sn. Hasan Ulaş Altıok, hesap kitap uzmanlarının ince hesaplarıı sayesinde DAÜ’de işler iyi gitmiyor. Bu duruma vurgu yaparken okulun göz göre göre, hiçbir önlem alınmadan tarihinin en büyük mali krizine doğru sürüklendiğini ve, çok yakında maaş ödeyemeyecek duruma gelineceğini söylediniz. Ah be hocam, körün istediği bir Allah verecek iki hesabında olanlar var. Günü geldiğinde bakın maaşta ödeyemiyorlar diyerek bir yerlerden gelen ‘Vahi’ üzerine Ala Una Ala tre satılığa çıkartacaklar. Bk. Sanayi Holding, Telefon Dairesi ve yeni yeni yazılan Kıb-Tek ansiklopedisine hocam. Sn. Altıok, hayat bizim gibilerine yeşil ışığını hiç yakmadı. Maşallah yağlama, grasolama, emredersiniz efendimcileri kırmızıda bile durmadı.

Fıkra

Nasreddin Hoca Fıkrası 4: Vasiyet Etmiş

Nasreddin Hoca bir gün evde otururlarken karısına:

– Hanım iyi dinle, size vasiyetimdir. Ben öldüğümde beni baş aşağı gömün, demiş.

Karısı şaşırmış:

– Hoca o ne demek? Neden böyle bir şey istiyorsun, demiş.

Hoca ciddi bir şekilde:

– Yarın öbür gün kıyamet koparsa her şey ters düz olacak.

O zaman ben de düz olarak ayağa kalkabilirim, demiş.