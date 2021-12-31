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Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşı Mesajları

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Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşı Mesajları
Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşı Mesajları

 

Sahibine Yılbaşı mesajları

Recep Tayyip Erdoğan, oyların düşmemesi için dua

Ersin Tatar, Toros için yeni fotoğraf makinesi

Sibel Tatar, dağıtması için bol hediyelik

Mustafa Akıncı, ses kısıklığını giderici ilaç

Faiz Sucuoğlu Sermaye için lokum vatandaş için acı biber

Mevlut Çavuşoğlu Peki efendimci bir hükümet

Fuat Oktay, Covit 19 kovucu ilaç

Ali Murat Başçeri TC Dışişleri Kıbrıs Genel Koordinatörlüğü

Hayrettin Yücel TC Dışişlerinden başarı ödülü

Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı bir ömür

Fikri Ataoğlu, DP’ye 3’ncü parti rozeti

Cemal Özyiğit, 7 vekil

Erhan Arıklı, cırlavık-zirzirolar için ilaç

Oğuzhan Hasipoğlu, Mazbatalar için yeni yasa

Kudret Özersay 3 vekilden daha fazlası

Tufan Erhürman, %32 oy

Serdar Denktaş, güzel emeklilik günleri

Sunat Atun, Seçim liste birincisi plaketi

Hasan Taçoy, verdiği vaatlere uyması için uyarıcı

Zorlu Töre, bay bay hepines şarkısı

Olgun Amcaoğlu, Mektepsiz Maarif

Tolga Atakan, Galatasaray’ın şampiyonluğu

Zeki Çeler, oylar zekice çelmesi için enerji

Nazım Çavuşoğlu, doğraması için bol gabak

Ersan Saner, bol Nü, videosu

Sn. Asım Vehbi, Arucad Başarı Plaketi

Kutlu Evren, karmada bir tık için ikna edeceği partililer

Özdil Nami, ticarette bol kazanç

Dursun Oğuz, kalbi için stres önleyici cihaz

Ünal Üstel, seçim sonrası kurulacak hükümette bakanlık

Önder Sennaroğlu Çavuşlardan korunması için zırh

Ahmet Sennaroğlu, intikam kılıcı

Aytaç Çaluda sandıktaki yokuş için merdiven

Sıla Usar İncirli, sağlık bakanlığı

Jale Refik Rogers Girne Milletvekilliği

Koral Çağman 7 renk dışında 4 renk daha

Doğuş Derya Kadınlardan sorumlu Bakanlık

Erkut Şahali, kutudan çıkması için itici destek

Ali Özmen Safa, istediği gibi İmar Planı

Asım Akansoy, koalisyon hükümetinde bakanlık

Fikri Toros, United Cyprus’ta Bakanlık

Armağan Candan, yeniden Meclis Başkan Yardımcılığı

Biray Hamzaoğlu, Karpaz için dolmuş otobüsler

Hüseyin Angolemli ziyafet için 5 koyun

Narin Şefik, seçimin üstesinden gelmesi için dua kitabı

Gülşah Sanver Manavoğlu, birilerinin sırtında kırması için bol odun

Ayşegül Baybars, Mağusa Milletvekilliği

Resmiye Canaltay, çukurlar için asfalt

Bertan Zaroğlu Ben nerde yanlış yaptım CD’si

Niyazi Kızılyürek AB’de Kıbrıs sözcülüğü

Hüseyin Özgürgün, İstanbul gecelerinde bol eğlence

Fazilet Özdenefe, sandıktan çıkması için güç

Ahmet Yönlüer, Din İşleri Başkanlığı

Yasemin Öztürk, solan umut yaseminleri için ilaç

Erdoğan Sorakın, adam gibi adam plaketi

Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanlığı

Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’e 4 jeneratör

Ayşegül Özmen Garabli, Cesur Yürek plaketi

Metin Aşan, Küçülmeye başlayan Kamu-Sen’e yeni üye

Ahmet Çaluda, güle güle sana yolun açık olsun CD’si

Güven Bengihan, Sendikacılık özel ödülü

Ahmet Benli muhteşem parkı için alkış

Hasan Sadıkoğlu, başarı plaketi

Erkut Yılmabaşar, Detay’a bol reklam

Lale Bicim, Brave Hard plaketi

Şener Elcil, Başbakanlık

Cenk Seren, şampiyon yapacağı takım

Merter Refkoğlu, çevre özel ödülü

Sadık Gardiyanoğlu UBP Milletvekilliği

Özdemir Berova seçim ittifakında bol tik

Lica Şemmedi, beslemesi bol kedi ve köpek

Ali Pilli, bol Antijen ve PCR kiti

Turgay Hilmi, Kültür Sanat özel ödülü

Ayhan Mahşeker, barbun balıkları ile donatılmış masa

Abdullah Azizoğlu, tutması için bol balık

Cenk Özdağ, mizah özel ödülü

Hakkı Celal Önen, Başbakanlık hukuk danışmanlığı

Kemal Dana, seçimde bol oy

Ayşemden Akın, hükümet için bol avroşillo

İzlem Gürçağ ittifakın kıyma makinesinden korunma kitabı

Ayşe Öztabay, yeni Hükümette Hukuk danışmanlığı

Aslan Bıçaklı bol alkış ve hayır dua

Mustafa Serçelik, üst düzey yöneticiliği

Ömer Köse heykel yapmak için malzeme

Suphi Coşkun, CTP Milletvekillik

Mehmet Harmancı, Kadın koruma ve aşevi için özel Plaket

Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Bölgesine yeni oteller

Ahmet Latif, başarı plaketi

İsmail Arter, Para

Mahmut Özçınar, Yeniden Güzelyurt Belediye başkanlığı

Ali Vezirler, çiçek ekme yerine tesis

Nidai Güngördü, Belediyecilik başarı plaketi

Ahmet Soyalan Polis teşkilatına yeni polisler

Aziz Kaya, kendi yağı ile ciğerini kavurma ödülü

Nermin Nalbant oturması için bol soğan torbası

Erhan Tünay balık tutması için tekne

Hüseyin Cumaoğlu Çayırova’ya yeni yollar

Orhun Karagözlü rakılı mezeli bir masa

Fikret Civisilli CTP İskele Milletvekilliği

Olgun Ayalı JB Viski

Güven Arıklı, bol reklam

Pınar Gözek, TV özel ödülü

Çiğdem Aydın, programına bol mesaj

Polat Alper, İnternet gazeteciliği özel ödülü

Mehmet Eş, sağlık

Mehmet Çakıcı, birilerinin başı için ‘Topuz’

Ziya Emir, oggaynan kazanç

Kerem Can, en iyi araştırmacı ödülü

Tonguç Kotak, federasyon başkanlığı

Çiğdem Bumin, sosyal medya kraliçesi plaketi

Ömer Meraklı, Muhtarlar Birliği Başkanlığı

Alkan Değirmencioğlu Spor Dairesi Müdürlüğü

Erdoğan Seran Bekiroğlu, Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği

Ercan Hoşkara, DAÜ’de bölüm başkanlığı

Hava Elkovan HP İskele Milletvekilliği

Hasan Hüda Ecer, CTP Milletvekilliği

Sanlı Çoban FB’nin şampiyonluğu

Tözün Tunalı, yanlış yolları gösteren harita

Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev

Tacan Reynar dürüstlük plaketi

Şener Levent Afrika-Avrupa’dan sonra öperim gazetesi

Kemal Altuncu kredi vermesi için bol para

Okan Dağlı, Maraş kapısının anahtarı

Mustafa Naimoğulları fiyatı el yakmayan ucuz et

Ahmet Noyanlar, İskele bölgesinde 50 katlı apartmanlar

Emrah Yeşilırmak, evdeki bulgurdan da olmaması için dua

Fehmi Oktay, hava tahmin uzmanlığı brovyesi

Metin Bilmem, yeni hapishane

Tigin Kişmir, Piyangolarda görev

Osman Yıldızev güzel emeklilik günleri

Devrim Barçın sözde ekonomistlerin damına atacağı pabuç

İrfan Günsel, Günsel arabası başarı plaketi

Suat Günsel, viskisini rahat yudumlayacağı denize nazır villa

Çelebi Ilık koalisyon hükümetinde Müsteşarlık

Enver Öztürk YDP’den milletvekili

Gönül Şekerci, Burçlar uzmanlık plaketi

Selma Eylem, Eylem ve eleştiri plaketi

Djengiz Lionstone Bol izalasyon maddesi

Arif Alasya, peynir bol salatalı ve rakılı bir sofra

Ediz Tuncel, TV programları

Kazım Ant, onur plaketi

Talip Atalay, YDP Milletvekilliği için 41 kez besmele

Mehmet Salih yeteneksiz siyasiler için kırbaç

Cemil Karzaoğlu yangınsız bir yıl

Barış Can 3 adet gıcır gıcır TIR

Mehmet Ali Talat, 4 mevsim kitabı

Mustafa Aktuğ Lapta Belediye Başkanlığı

Tahsin Ertuğruloğlu, Piyade Tüfeği

Mustafa Baturalp, kredi vermesi için mevduat

Serdinç Maypa birileri için kırbaç

Akın Aktunç, LTB meclis üyeliği

İbrahim Bulutbeyaz LTB bölüm amirliği

Mahmut Anayasa, birilerine dağıtması için bol hıyar

Hasan Tosunoğlu, Bankalardan sorumlu Birim Sorumluluğu

Hüseyin Kelle UBP Milletvekili

Şener İzmen korkusuz eleştirmen plaketi

Plümer Osman cesur yürek plaketi

Mustafa Özsoy. zirveden düşmemesi için korkuluk

İbrahim Özsoy bol nostalji sayfası

Hüseyin Sağıroğlu, PGM 1. Yardımcılığı

Eybil Efendi, Soyalan’dan sonra PG Müdürlüğü

Osman Zorlu sağlık

Şevket Derindağ, PGM 2.’nci yardımcılığı

Servin Derindağ Vakıflar Bankası Taşkınköy Şb. Müdürlüğü

Nevin Baturalp, yeni yılda emeklilik

Nazif Elyeli Çanta satışlarından bol kazanç

Nazife Bozkurt İlkokul Müdürlüğü

Mehmet Ali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü

Ahmet Sönmez Tüm Karavan alanlarının Sorumluluğu

Yüksel Adalıer yüksek emeklilik ikramiyesi

Ayniye Dalınç Çayırova muhtarlığı

Mehmet Özkardaş, YDP Milletvekilliği

Nidai Güngördü Kültür ve sanat ödülü

Ahmet Gürtuğ HP’ye oy sağlaması için enerji

İrem Uygun Soyşen ince çalımlardan korunması için koruyucu

Devamı Pazartesi günü

 

 

Fıkra

 

Kurtulsun Bakalım

 

Temel fıkralarıTemel'in küçük oğlu hayvanat bahçesinde koşarak babasının yanına gelmiş:

- Koş baba, anami kocaman bir goril kapti!..

Temel gayet sakin cevap vermiş:

- Eyi, eyi. Bundan sonrasi gorilin problemi. Kurtulsun bakalum kurtulabiliyisa.

 

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