Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşı Mesajları

Sahibine Yılbaşı mesajları
Recep Tayyip Erdoğan, oyların düşmemesi için dua
Ersin Tatar, Toros için yeni fotoğraf makinesi
Sibel Tatar, dağıtması için bol hediyelik
Mustafa Akıncı, ses kısıklığını giderici ilaç
Faiz Sucuoğlu Sermaye için lokum vatandaş için acı biber
Mevlut Çavuşoğlu Peki efendimci bir hükümet
Fuat Oktay, Covit 19 kovucu ilaç
Ali Murat Başçeri TC Dışişleri Kıbrıs Genel Koordinatörlüğü
Hayrettin Yücel TC Dışişlerinden başarı ödülü
Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı bir ömür
Fikri Ataoğlu, DP’ye 3’ncü parti rozeti
Cemal Özyiğit, 7 vekil
Erhan Arıklı, cırlavık-zirzirolar için ilaç
Oğuzhan Hasipoğlu, Mazbatalar için yeni yasa
Kudret Özersay 3 vekilden daha fazlası
Tufan Erhürman, %32 oy
Serdar Denktaş, güzel emeklilik günleri
Sunat Atun, Seçim liste birincisi plaketi
Hasan Taçoy, verdiği vaatlere uyması için uyarıcı
Zorlu Töre, bay bay hepines şarkısı
Olgun Amcaoğlu, Mektepsiz Maarif
Tolga Atakan, Galatasaray’ın şampiyonluğu
Zeki Çeler, oylar zekice çelmesi için enerji
Nazım Çavuşoğlu, doğraması için bol gabak
Ersan Saner, bol Nü, videosu
Sn. Asım Vehbi, Arucad Başarı Plaketi
Kutlu Evren, karmada bir tık için ikna edeceği partililer
Özdil Nami, ticarette bol kazanç
Dursun Oğuz, kalbi için stres önleyici cihaz
Ünal Üstel, seçim sonrası kurulacak hükümette bakanlık
Önder Sennaroğlu Çavuşlardan korunması için zırh
Ahmet Sennaroğlu, intikam kılıcı
Aytaç Çaluda sandıktaki yokuş için merdiven
Sıla Usar İncirli, sağlık bakanlığı
Jale Refik Rogers Girne Milletvekilliği
Koral Çağman 7 renk dışında 4 renk daha
Doğuş Derya Kadınlardan sorumlu Bakanlık
Erkut Şahali, kutudan çıkması için itici destek
Ali Özmen Safa, istediği gibi İmar Planı
Asım Akansoy, koalisyon hükümetinde bakanlık
Fikri Toros, United Cyprus’ta Bakanlık
Armağan Candan, yeniden Meclis Başkan Yardımcılığı
Biray Hamzaoğlu, Karpaz için dolmuş otobüsler
Hüseyin Angolemli ziyafet için 5 koyun
Narin Şefik, seçimin üstesinden gelmesi için dua kitabı
Gülşah Sanver Manavoğlu, birilerinin sırtında kırması için bol odun
Ayşegül Baybars, Mağusa Milletvekilliği
Resmiye Canaltay, çukurlar için asfalt
Bertan Zaroğlu Ben nerde yanlış yaptım CD’si
Niyazi Kızılyürek AB’de Kıbrıs sözcülüğü
Hüseyin Özgürgün, İstanbul gecelerinde bol eğlence
Fazilet Özdenefe, sandıktan çıkması için güç
Ahmet Yönlüer, Din İşleri Başkanlığı
Yasemin Öztürk, solan umut yaseminleri için ilaç
Erdoğan Sorakın, adam gibi adam plaketi
Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanlığı
Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’e 4 jeneratör
Ayşegül Özmen Garabli, Cesur Yürek plaketi
Metin Aşan, Küçülmeye başlayan Kamu-Sen’e yeni üye
Ahmet Çaluda, güle güle sana yolun açık olsun CD’si
Güven Bengihan, Sendikacılık özel ödülü
Ahmet Benli muhteşem parkı için alkış
Hasan Sadıkoğlu, başarı plaketi
Erkut Yılmabaşar, Detay’a bol reklam
Lale Bicim, Brave Hard plaketi
Şener Elcil, Başbakanlık
Cenk Seren, şampiyon yapacağı takım
Merter Refkoğlu, çevre özel ödülü
Sadık Gardiyanoğlu UBP Milletvekilliği
Özdemir Berova seçim ittifakında bol tik
Lica Şemmedi, beslemesi bol kedi ve köpek
Ali Pilli, bol Antijen ve PCR kiti
Turgay Hilmi, Kültür Sanat özel ödülü
Ayhan Mahşeker, barbun balıkları ile donatılmış masa
Abdullah Azizoğlu, tutması için bol balık
Cenk Özdağ, mizah özel ödülü
Hakkı Celal Önen, Başbakanlık hukuk danışmanlığı
Kemal Dana, seçimde bol oy
Ayşemden Akın, hükümet için bol avroşillo
İzlem Gürçağ ittifakın kıyma makinesinden korunma kitabı
Ayşe Öztabay, yeni Hükümette Hukuk danışmanlığı
Aslan Bıçaklı bol alkış ve hayır dua
Mustafa Serçelik, üst düzey yöneticiliği
Ömer Köse heykel yapmak için malzeme
Suphi Coşkun, CTP Milletvekillik
Mehmet Harmancı, Kadın koruma ve aşevi için özel Plaket
Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Bölgesine yeni oteller
Ahmet Latif, başarı plaketi
İsmail Arter, Para
Mahmut Özçınar, Yeniden Güzelyurt Belediye başkanlığı
Ali Vezirler, çiçek ekme yerine tesis
Nidai Güngördü, Belediyecilik başarı plaketi
Ahmet Soyalan Polis teşkilatına yeni polisler
Aziz Kaya, kendi yağı ile ciğerini kavurma ödülü
Nermin Nalbant oturması için bol soğan torbası
Erhan Tünay balık tutması için tekne
Hüseyin Cumaoğlu Çayırova’ya yeni yollar
Orhun Karagözlü rakılı mezeli bir masa
Fikret Civisilli CTP İskele Milletvekilliği
Olgun Ayalı JB Viski
Güven Arıklı, bol reklam
Pınar Gözek, TV özel ödülü
Çiğdem Aydın, programına bol mesaj
Polat Alper, İnternet gazeteciliği özel ödülü
Mehmet Eş, sağlık
Mehmet Çakıcı, birilerinin başı için ‘Topuz’
Ziya Emir, oggaynan kazanç
Kerem Can, en iyi araştırmacı ödülü
Tonguç Kotak, federasyon başkanlığı
Çiğdem Bumin, sosyal medya kraliçesi plaketi
Ömer Meraklı, Muhtarlar Birliği Başkanlığı
Alkan Değirmencioğlu Spor Dairesi Müdürlüğü
Erdoğan Seran Bekiroğlu, Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği
Ercan Hoşkara, DAÜ’de bölüm başkanlığı
Hava Elkovan HP İskele Milletvekilliği
Hasan Hüda Ecer, CTP Milletvekilliği
Sanlı Çoban FB’nin şampiyonluğu
Tözün Tunalı, yanlış yolları gösteren harita
Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev
Tacan Reynar dürüstlük plaketi
Şener Levent Afrika-Avrupa’dan sonra öperim gazetesi
Kemal Altuncu kredi vermesi için bol para
Okan Dağlı, Maraş kapısının anahtarı
Mustafa Naimoğulları fiyatı el yakmayan ucuz et
Ahmet Noyanlar, İskele bölgesinde 50 katlı apartmanlar
Emrah Yeşilırmak, evdeki bulgurdan da olmaması için dua
Fehmi Oktay, hava tahmin uzmanlığı brovyesi
Metin Bilmem, yeni hapishane
Tigin Kişmir, Piyangolarda görev
Osman Yıldızev güzel emeklilik günleri
Devrim Barçın sözde ekonomistlerin damına atacağı pabuç
İrfan Günsel, Günsel arabası başarı plaketi
Suat Günsel, viskisini rahat yudumlayacağı denize nazır villa
Çelebi Ilık koalisyon hükümetinde Müsteşarlık
Enver Öztürk YDP’den milletvekili
Gönül Şekerci, Burçlar uzmanlık plaketi
Selma Eylem, Eylem ve eleştiri plaketi
Djengiz Lionstone Bol izalasyon maddesi
Arif Alasya, peynir bol salatalı ve rakılı bir sofra
Ediz Tuncel, TV programları
Kazım Ant, onur plaketi
Talip Atalay, YDP Milletvekilliği için 41 kez besmele
Mehmet Salih yeteneksiz siyasiler için kırbaç
Cemil Karzaoğlu yangınsız bir yıl
Barış Can 3 adet gıcır gıcır TIR
Mehmet Ali Talat, 4 mevsim kitabı
Mustafa Aktuğ Lapta Belediye Başkanlığı
Tahsin Ertuğruloğlu, Piyade Tüfeği
Mustafa Baturalp, kredi vermesi için mevduat
Serdinç Maypa birileri için kırbaç
Akın Aktunç, LTB meclis üyeliği
İbrahim Bulutbeyaz LTB bölüm amirliği
Mahmut Anayasa, birilerine dağıtması için bol hıyar
Hasan Tosunoğlu, Bankalardan sorumlu Birim Sorumluluğu
Hüseyin Kelle UBP Milletvekili
Şener İzmen korkusuz eleştirmen plaketi
Plümer Osman cesur yürek plaketi
Mustafa Özsoy. zirveden düşmemesi için korkuluk
İbrahim Özsoy bol nostalji sayfası
Hüseyin Sağıroğlu, PGM 1. Yardımcılığı
Eybil Efendi, Soyalan’dan sonra PG Müdürlüğü
Osman Zorlu sağlık
Şevket Derindağ, PGM 2.’nci yardımcılığı
Servin Derindağ Vakıflar Bankası Taşkınköy Şb. Müdürlüğü
Nevin Baturalp, yeni yılda emeklilik
Nazif Elyeli Çanta satışlarından bol kazanç
Nazife Bozkurt İlkokul Müdürlüğü
Mehmet Ali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü
Ahmet Sönmez Tüm Karavan alanlarının Sorumluluğu
Yüksel Adalıer yüksek emeklilik ikramiyesi
Ayniye Dalınç Çayırova muhtarlığı
Mehmet Özkardaş, YDP Milletvekilliği
Nidai Güngördü Kültür ve sanat ödülü
Ahmet Gürtuğ HP’ye oy sağlaması için enerji
İrem Uygun Soyşen ince çalımlardan korunması için koruyucu
Devamı Pazartesi günü
Fıkra
Kurtulsun Bakalım
Temel fıkralarıTemel'in küçük oğlu hayvanat bahçesinde koşarak babasının yanına gelmiş:
- Koş baba, anami kocaman bir goril kapti!..
Temel gayet sakin cevap vermiş:
- Eyi, eyi. Bundan sonrasi gorilin problemi. Kurtulsun bakalum kurtulabiliyisa.
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