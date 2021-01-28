Taner Ulutaş'tan taşlamalar

TAŞLAMALAR

Zevki Süren yerine Ersayın Saneri’den, bestesi kapanalım, güftesi saçılalım eserini dinledik

Detoneyi gören ve kahkahayı ağzı yerine, başka yerleri ile gülen Zevki Süreni hatırlayıverdik

**

Önce kapanalım tayfasının başını çeken Ali Pilli, Malkoçoğlu gibi Kahramanlığa oynadı

Saner’in yanında, Pilleri boşalınca, acıların çocuğu, boynu bükük Küçük Emrah’ı aratmadı

**

Konuşma yeteneğinden, müstaripti kem küm ederken kimse ne dediğini anlamıyordu

Bugün göz yumduklarımızın, yarın bize göz açtırmayacak olanlar olduğunu unutuyordu

**

Üst Sağlık Kurulu, Cavit Efendi’nin rahat durmayarak insanları öpmeye başladığını vurguladı

Gelin tedbir alalım ve insanlarımızı kurtaralım derken Bakanlar Kurulu bataklığına saplandı

**

Bakanlar Kurulu, zinhar kapatma olmaz, sonra Sipalide sıkıntı yaşanır diyerek köprüleri attı

Güzeller güzeli kapanma kızımızı yazboz tahtasına döndürerek üç kuruşa anasını beleş sattı

**

Yeteneksizlikmi, sistemsizlik mi, bu çok bilinmeyenli denklem sonrasında akıl sağlımızdan olduk

Bazı insanların, değdikleri hayatı cennet yerine, cehenneme çevirdiğini görünce şapa oturduk

**

Ticaret Odası bizi yönetenlerin, bulaş için evinizde kalın demeyi bile beceremediklerini söylüyor

Kaş yaparken, gözümüzü çıkaranların, bizi geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaptığını belirtiyor

**

Kapandık diyenlere millet, orta parmağını göstererek kıçı ile gülerken göç yollarına vurdu

Her tarafı kapalı denilen çürük borudan akanlar ile yollar tatil düşüncesinde olanlar ile doldu

**

Erenköy görmediği kadar göç görürken, arabalar ve çimento kamyonları, yollarda cirit attı

Bazı yetenek düşmanı siyasiler, kendileri ile ilgili kurduğumuz hayalleri, bizlere pahalıya sattı.

**

Falan, filan festikan yerler kapanacak diye açıklama olurken festikan dal budak açarak etrafı sardı

Kapanmayı tatil sanıp yollara düşenlerin arkasından, bazı yetenek düşmanı idarecilerimiz baka kaldı

**

İtalya bizim yaşadıklarımızı yaşarken, yaşadığı göç nedeniyle covit efendinin öpmesine mazhar oldu

Bizim İtalya’yı örnek aldığımızı gören Cavit amca, ellerini ovuşturarak iskemlede beklemeye soyundu

**

Özersay insanların kapanmanın neyi kapsadığını, kararların ne gün yürürlüğe gireceğini anlamadığını söylüyor

Pek çok dükkânın açık olduğunu, bu gidişin sonunun maalesef ülkenin geneli kapanma olduğunu belirtiyor

**

Göğüs Hastalıkları uzmanı Hatice Çiner Çağlayan işe gitme zorunluluğu dışında durum ciddi evde kalın diyor

Agresifleşen virüsün, nefes darlığı ve yeni tanılarda yüksek ateş ile her iki akciğerde zatürre yaptığını söylüyor

**

Gözümüz aydın, Covitciğimiz, daireleri gezerken, Eğitim Bakanlığı’na da uğrayıp iki çalışanı yanaktan öpüvermiş

Ayşaba da esip, gürleyip, yağarken, verdiği umudu geri alanların, aldığı ahı da güle güle kullansın deyivermiş

**

Erhürman hükümet ciddiyetsiz ve basiretsiz derken, hayatını kaybeden, insanların bedelini kim ödeyecek dedi

Çamaşır makinesi kadar hızlı dönemeyenlerin Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yememelerini ima ederek söyledi

**

Erdoğan Sorakın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite’sinin bilimsel verilere bağlı kararlarının çarptırıldığını vurguladı,

Düşün yakamızdan derken, hükümeti beceriksizlikle, iş bilmezlikle suçlayarak ekonomiyi mahvetmekle suçladı

**

Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda bulunan 7 hastanın hepsinin de genç olduğunu söyledi.

Allah Kerim denilerek çıktığımız yolda, kısa gelen ip nedeniyle Kerim’in kuyusundan bir türlü çıkamadığımızı görüverdi

**

Candan Avunduk, yaygınlaşan salgın paniğe neden oldu, hükümetin önceliği aşıyı ülkemize getirmek olmalıdır dedi

Su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılayanların, bu işi de yüzlerine gözlerine bulaştırdığını hiç göremedi.

**

Mehmet Harmancı aşının bir gün covid’i de yenecek noktaya geleceğini buna da kesinlikle emin olduğuna vurgu yaptı

Ancak siyasi ayırım yapan bazı kafaların, Künefeye benzediğini ve dışı tatlı ama içlerinin kaşar olduğunu anlayamadı

**

Kadriye Kiriş, canları, ciğerleri, Salih Çaka’nın dozerle gömülmesini, 20 metre uzaklıktan seyretmelerine isyan etti

Kapak resmini severek aldığımız kitap gibi, dışı güzel ama içi boş çıkan siyasilere ve kararlara bir demet lanet göndertti.

**

Djengiz Lionstone, Şirin Evler upside down, polis boğaz yoluna barikat kurdu, Kaleburnu, Boltaşlı. Avtepe Korona fışkırır dedi

Politikacının aklı koltuk derken, taşa anlatsam taş dile gelir anlardı benim yıllardır anlatmaya çalıştığım bu düzeni deyiverdi

**

Plumer Osman, bakanların, Ali Pilli gibi iş yapamaz durumda olduğunu ve cep doldurmaktan başka gayeleri olmadığına belirtti

Dümeni iyi çevirmek için kaptan yapılanların, yeteneksizlikleri nedeniyle gemiyi mercan kayalıklarına bindirdiğini İma etti

**

Şener İzmen bir kadının anlattıklarına atıfta bulunarak, virüsün yılbaşı gecesi Merit Otel de kumara gidenler taşıdı dedi

Ancak yetkili yetkisizlerimiz, bu tiplere, Siz hayatın zevklerini tatmak için, kumarhanelere gittiniz, alın cezalarınız diyemedi.

****

GÜNÜN FIKRASI

TAŞLAMALAR

Zevki Süren yerine Ersayın Saneri’den, bestesi kapanalım, güftesi saçılalım eserini dinledik

Detoneyi gören ve kahkahayı ağzı yerine, başka yerleri ile gülen Zevki Süreni hatırlayıverdik

**

Önce kapanalım tayfasının başını çeken Ali Pilli, Malkoçoğlu gibi Kahramanlığa oynadı

Saner’in yanında, Pilleri boşalınca, acıların çocuğu, boynu bükük Küçük Emrah’ı aratmadı

**

Konuşma yeteneğinden, müstaripti kem küm ederken kimse ne dediğini anlamıyordu

Bugün göz yumduklarımızın, yarın bize göz açtırmayacak olanlar olduğunu unutuyordu

**

Üst Sağlık Kurulu, Cavit Efendi’nin rahat durmayarak insanları öpmeye başladığını vurguladı

Gelin tedbir alalım ve insanlarımızı kurtaralım derken Bakanlar Kurulu bataklığına saplandı

**

Bakanlar Kurulu, zinhar kapatma olmaz, sonra Sipalide sıkıntı yaşanır diyerek köprüleri attı

Güzeller güzeli kapanma kızımızı yazboz tahtasına döndürerek üç kuruşa anasını beleş sattı

**

Yeteneksizlikmi, sistemsizlik mi, bu çok bilinmeyenli denklem sonrasında akıl sağlımızdan olduk

Bazı insanların, değdikleri hayatı cennet yerine, cehenneme çevirdiğini görünce şapa oturduk

**

Ticaret Odası bizi yönetenlerin, bulaş için evinizde kalın demeyi bile beceremediklerini söylüyor

Kaş yaparken, gözümüzü çıkaranların, bizi geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaptığını belirtiyor

**

Kapandık diyenlere millet, orta parmağını göstererek kıçı ile gülerken göç yollarına vurdu

Her tarafı kapalı denilen çürük borudan akanlar ile yollar tatil düşüncesinde olanlar ile doldu

**

Erenköy görmediği kadar göç görürken, arabalar ve çimento kamyonları, yollarda cirit attı

Bazı yetenek düşmanı siyasiler, kendileri ile ilgili kurduğumuz hayalleri, bizlere pahalıya sattı.

**

Falan, filan festikan yerler kapanacak diye açıklama olurken festikan dal budak açarak etrafı sardı

Kapanmayı tatil sanıp yollara düşenlerin arkasından, bazı yetenek düşmanı idarecilerimiz baka kaldı

**

İtalya bizim yaşadıklarımızı yaşarken, yaşadığı göç nedeniyle covit efendinin öpmesine mazhar oldu

Bizim İtalya’yı örnek aldığımızı gören Cavit amca, ellerini ovuşturarak iskemlede beklemeye soyundu

**

Özersay insanların kapanmanın neyi kapsadığını, kararların ne gün yürürlüğe gireceğini anlamadığını söylüyor

Pek çok dükkânın açık olduğunu, bu gidişin sonunun maalesef ülkenin geneli kapanma olduğunu belirtiyor

**

Göğüs Hastalıkları uzmanı Hatice Çiner Çağlayan işe gitme zorunluluğu dışında durum ciddi evde kalın diyor

Agresifleşen virüsün, nefes darlığı ve yeni tanılarda yüksek ateş ile her iki akciğerde zatürre yaptığını söylüyor

**

Gözümüz aydın, Covitciğimiz, daireleri gezerken, Eğitim Bakanlığı’na da uğrayıp iki çalışanı yanaktan öpüvermiş

Ayşaba da esip, gürleyip, yağarken, verdiği umudu geri alanların, aldığı ahı da güle güle kullansın deyivermiş

**

Erhürman hükümet ciddiyetsiz ve basiretsiz derken, hayatını kaybeden, insanların bedelini kim ödeyecek dedi

Çamaşır makinesi kadar hızlı dönemeyenlerin Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yememelerini ima ederek söyledi

**

Erdoğan Sorakın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite’sinin bilimsel verilere bağlı kararlarının çarptırıldığını vurguladı,

Düşün yakamızdan derken, hükümeti beceriksizlikle, iş bilmezlikle suçlayarak ekonomiyi mahvetmekle suçladı

**

Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda bulunan 7 hastanın hepsinin de genç olduğunu söyledi.

Allah Kerim denilerek çıktığımız yolda, kısa gelen ip nedeniyle Kerim’in kuyusundan bir türlü çıkamadığımızı görüverdi

**

Candan Avunduk, yaygınlaşan salgın paniğe neden oldu, hükümetin önceliği aşıyı ülkemize getirmek olmalıdır dedi

Su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılayanların, bu işi de yüzlerine gözlerine bulaştırdığını hiç göremedi.

**

Mehmet Harmancı aşının bir gün covid’i de yenecek noktaya geleceğini buna da kesinlikle emin olduğuna vurgu yaptı

Ancak siyasi ayırım yapan bazı kafaların, Künefeye benzediğini ve dışı tatlı ama içlerinin kaşar olduğunu anlayamadı

**

Kadriye Kiriş, canları, ciğerleri, Salih Çaka’nın dozerle gömülmesini, 20 metre uzaklıktan seyretmelerine isyan etti

Kapak resmini severek aldığımız kitap gibi, dışı güzel ama içi boş çıkan siyasilere ve kararlara bir demet lanet göndertti.

**

Djengiz Lionstone, Şirin Evler upside down, polis boğaz yoluna barikat kurdu, Kaleburnu, Boltaşlı. Avtepe Korona fışkırır dedi

Politikacının aklı koltuk derken, taşa anlatsam taş dile gelir anlardı benim yıllardır anlatmaya çalıştığım bu düzeni deyiverdi

**

Plumer Osman, bakanların, Ali Pilli gibi iş yapamaz durumda olduğunu ve cep doldurmaktan başka gayeleri olmadığına belirtti

Dümeni iyi çevirmek için kaptan yapılanların, yeteneksizlikleri nedeniyle gemiyi mercan kayalıklarına bindirdiğini İma etti

**

Şener İzmen bir kadının anlattıklarına atıfta bulunarak, virüsün yılbaşı gecesi Merit Otel de kumara gidenler taşıdı dedi

Ancak yetkili yetkisizlerimiz, bu tiplere, Siz hayatın zevklerini tatmak için, kumarhanelere gittiniz, alın cezalarınız diyemedi.

***

GÜNÜN SÖZÜ

GÜNÜN FOTOSU