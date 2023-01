Taner Ulutaş'tan Taşlamalar (27 Ocak Cuma 2023)

Taşlamalar

Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan Ada’sında yetiştiren bizleri öpüyor

Yakaladığını geçtim kaçanı bile yakalayıp düdükleyip muah muah yapıyor

**

Üstel, Aksa başkanı Kazancı ile meyhanede kazanı cilalayacaklarını konuştu

Şeftali kebabı ile şiş kebabını dişlerken yeni kazanın dolması konusunda uyuştu

**

Kazanın nasıl cilalacağını konuşup viskiyi fon deep yaparken Pınar kapıda bitti

Pınar’ın seller gibi akıp barut gibi patlayacağından korkunca onlar kaçmayı seçti

**

Meyhane muhabbeti ‘Ceryan’ın cilalanan kazan ile bizi fena tepeceğini göstertti

elinde zam kazığı ile Fena tepen ceryandan kolay kurtulamayacağımızı belli etti

**



Dini Ulemamız Ahmet Ünsal, istikamet Afganistan, bonusu İran rotasını çizdi

Kadınlara erkek isterse marş marş yatağa deyip burka olmadı kara çarşaf önerdi

**



Kadınlar, Sivil Toplum örgütleri go home, istifa ‘’Ahmet Ünsal’ eylemi düzenledi

3’lü koalisyon hükümeti kadınlara ağalığın, dayılığın sökmediğini hala öğretemedi

**



Memleket beyinlerini örümcek ağı kaplayan merdiven altı kuran hocaları ile doldu

Günümüzde güneş, Çember sakallılar cemaatı ile tespih ve takunya dergahına doğdu

**



Atlı ve Nazlı durun bu iş burada bitmedi diyerek durmadan eylem planları yapıyor

Başbakan ve koalisyon hükümetimiz kadınların eylemlerin bakıp ağız kulakda gülüyor



**

Bir kadında bir cadı, bir melek ve bir cazgırlık olduğunu siyasilerimiz bilmiyor

Artık neyi uyandırırlarsa başlarına onun geleceğini herhalde hesaplamıyor

**

Kadınlar erkek emir verince doğru yatağa diyen dini ulemaya sanırım tepesi attı

Siktir pilavı hazırlarken, Pavoritti’den muhteşem arya sunarak ‘Hadde Barra’yı bastı

**

Karl Marx, Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimde yorumladılar dedi

Yolları bizim buralara düşmüş olsaydı sanırım çıldırıp ‘Ebelerinin damını’ göreceklerdi

**

Bakanlar Kurulumuz, emme basma tulumba gibi kafa sallarken etiket fiyatlarını görmüyor

Ekmek kadayıfının üstüne koyduğu dondurmalı Hayat pahalılığını yedikçe ohhh çekiyor

**

Asgari ücretli kan ağlarken vekillerimiz 100 bine dayanan maaşlarını kutlayacakmış

Asgari ücretlinin ölü helvasını yerken, Cibbana çalarak Bidda ile gullurukya dağıtacaklarmış

**



Ciğerci Ali dayının kedisi gözü ile bakılanlara gel pisi pisi, Ciğercik miss kap ve ye derler

Takla at, Miyav de ciğeri kap denilenler gözüne punyo (Yumruk) yerine koltuğu kapıverirler

**

Dursun Oğuz Bakanımız ne münasebet, koskoca dini ulemaya hiç soruşturma açılırmı dedi

Hasan Taçoy bakanımız siz Dursun kardeşime bakmayın soruşturma çoktan açıldı deyiverdi

**

Hangisi doğrucu Davut, hangisi yalancı çoban, inanın kılı kırk yaran halk bile karar veremedi

Ayşaba bile bunlara bakarken hazır olun yakında hepsimiz Tumarhaneyi boyluyoruz deyiverdi

**

Sağlık eski bakanı Filiz Besim, ilaç yok, insanlarımız tedavi olamıyor çok üzülüyoruz diyor

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir felsefesinde olanlar yol yakın ile çark etmesi gerektiğini söylüyor



**

Doğuş eline aldığı bandoflayı ağzına vuracak emme basma tulumba gibi kafa sallayıcı aradı

Derya’lara açılacağız diyerek kıyıdan bile ayrılamayanlara atma recep makamından beste salladı



**

Arıklı’ya göre Anamıza küfürlü hicaz faslından beste ve güfte sunanların iyi günleriymiş

Az kalmış kafalarına İskender’in kılıcı inip herşeyi söyleme yaşamına sela vereceklermiş



**

Hükümetimiz beterin beteri var az bir sabır diyor ama ekmeğin yanındaki zeytinde gidiyor

Bizim torunlar dede, buzlukta et süt kalmadı ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor

**

Loforiyo’nun frenleri patladı yokuş aşağı free feel gidiyor ama Mecliste in-cin maç yapmakta

Sendikalar ile sivil toplum örgütleri meclisteki boş masalara bakarak sahipleri nerede diye sormakta



**

Hayvancı, çiftçi, toplu taşımacı ve esnaf kan ağlayarak geçinemiyoruz diye nara atarak haykırıyor

Biri havada bir uçaktan diğerine merdiven dayayarak, bir diğeri makam arabaları ile ‘Rammi’ yapıyor

**



Serdaroğlu ve Bengihan, muhalefet yaparak dertleri büyük harflerle dile getirimeleri iyi oldu

Bizim iki Brave Hard’ı hazmeyen bazı emri erleri gargara yaparken münasip yerlerine kına koydu



**

Ahmet Ünsal efendi kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır o da erkekten sorulur dedi

Kadının ailenin direği olduğunu unutup, ne kadını be varsa yoksa erkek demeye getirdi

**

Ünlü düşünür İhering’in, Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır sözü yanlış anlaşıldı

Adalet kapısından, Abbas’ın Şerifi’nin yol geçen hanına dönen kapısı gibi girip çıkılacağı sanıldı

**

Gatriyaba, Türkiye’de seçim var bizim buralarda ‘Dürüstlük’ inanın yerlerde sürünüyor dedi

Seçim öncesinde modanın ağzını açana hadde barra seni ‘Pisgot’ gibi ezerim olduğunu söyledi.

**

Devrim, ekonomi tomofilinin makinesi mangos etti, hükümetimize göre mühim olan kemer sıkmakmış

Halk oy attığı o sandıkları ve oy pusulalarını arıyor bulunca yalancızadelerin kafasında kıracakmış

**

Hariçten uzun hava gazeli okuyan Meclis-i Mebusan Teybine boş kaset koydum kafamı dinliyorum

Maypa ile inecinin mahkemedeki tavuk davasına bakıp gülerken davacılara Allah akıl versin diyorum

**

Bazı vekillerimize vekilliğin ne olduğunu bilmemek öğrenmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Halk zam kazığı altında eziliyor, istifa müesesi var Koltuk uğruna onurlarını kaybetmemelerin öğütledim



**

Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek arpalığından otlanıp geçinenler var ve kurumun zararı arşa vardı dedi

3 maymun gibi Havassu garayanni makamında gazel okuyanları gördükçe kahrolduğunu söyledi

**

Çağlayan Cesurer Devlet olmuşuz ama Kıb-Tek dahil kuruluşlar bizimmi onu bilmiyoruz

Bu kuruluşlar bizim ise yönetenlerin neden havassu garayanni modunda gittiğini soruyoruz

**

Türlü Vaatler ile dolu seçim günlerimize dönüp halimize bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum

Belediye seçimlerini kaybedenlerin Süt dökmüş kedi gibi durduklarına bakınca gülüyorum

**

Zam Kazıkları sonrasında, iç çektik, Ahlar ve vahlarla her yerde hükümetten çare aradık durduk

Zevki sefaya dalan hükümetimizi bulamayınca Diyojen gibi gölge etmemelerini buyurduk

**



Memleket yandı bitti kül oldu ama siyasi kahramanlar fütursuzca zam kazığını sokma faslında

Milletin el ele verip bu badireyi minimum hasarla nasıl atlatırız derdini düşünmesi gerekir aslında

Fıkra

Niye avaz avaz bağırıyor

Ünlü bir sopranonun konserine giden baba oğul

ilgiyle konseri dinliyorlardı.

Bir ara çocuk merakla babasına sordu:

"Baba, öndeki amca elindeki sopayla niye kadını korkutuyor ?"

Baba; "Korkutmuyor oğlum, yönetiyor!"

"Eee, peki o zaman kadın niye avaz avaz bağırıyor "