Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Taşlamalar

ErsinTatar 41 kere maşallahlar arasında, yılın siyasetçisi ödülünü kaptı

Sosyal Medyada Tu tu nazar değmesinler ile peşisıra depremler yarattı

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Sn. Tatar’ın hakkı yılın siyasetçisi ödülü deği,l hakkı ‘Oskar ödülünü almaktı

Bir Yavru olarak özünde ‘Anasına’ bağlılığı ile Çektiği Toros dağlarına bakmaktı

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Sucuoğlu, seçim öncesinde indirimlerle kaliteli hayat sunacağını söyledi

Bindirimlerle, Ozon tabakasında gezinen ‘Şerefe’nin bile içine ediverdi

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Kıbrıslının bir mangalı vardı, et, tavuk zammı derken, mangalın içine s...tı

Beytambal galsın, aydındın ışık, sahte aydınınsa karanlık taşıdığını hatırlattı

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Bizlere zam kazığı, atamalar ile yandaşa sundu dondurmalı ekmek kadayıfı

Bizler zam kazıklarına otururken, onlar dolgun maaşlarla yudumluyor hoşafı

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Tolga Atakan, elektrik, ilaç, akaryakıt ve utanma yok, ne var onu söyleyin dedi

Çektin gelmedi, İttin gitmedi bari sandığa gömerek gabsalı verseydiniz deyiverdi

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Ünal Üstel, ama bize ne kızıyorsunuz 28 belediye işini Ferdi efendi yapmıştı

Belediyeleri birleştirme ustasıyım, bölgelerin hastasıyım diyerek başımıza bıraktı

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Hepimiz şaşkınız geldiğimiz nokta ise damda gezer takyanoz vur beline kazmayı,

Süt, et, elektrik zammı derken, kolanda sıkmaktan yer kalmadı diyor Ahmet dayı

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Akaryakıt fiyatları cep yakarken, Alpet ve K-Pet No yakıt diyerek efelik taslıyor

Kutlu Evren nedir be sizin yaptığınız meydan boş değil diyerek hesap sormuyor

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Sunat Atun, Kıb-Tek’i soyup soğana çevirenleri ceryan tepmişe döndüreceyim dedi

Lağıma düşseler, lağımı bile kirletecek bu efendilerden, hesabını soracağını söyledi

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Gürcan Erdoğan, santral kurdularda biz yeterli üretim yapmadık mı diye soruyor

Başa gelenlerin birkaçı hariç, ense ve gerdandan başka iş yapmadığını ima ediyor

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Ne kadar un, o kadar ekmek derken, Kıb-Tek’e en kötü dönemini yaşatıyorlarmış

İdari yetenek yoksunlar, Suçtan mamül, samur kürkü, hiç giymek istemiyorlarmış

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Pilli, ilaçların yeşil altlı mum ile arandığı ülkemizde, dont wory be happy dedi

Kanser İlacı yok, ama panadol ve aspirin var, şimdilik onlarla idare etmemizi söyledi.

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Erhan Arıklı, Tayyareleri yeniden uçurup, Ada’yı yeniden bol turiste boğacakmış

Nenemin de ‘Toşak’ı olsa dedem olurdu demedi, ama Erdoğan’dan destek isteyecekmiş

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Dimağ Çağıner, havayolu kuruyoruz’ demekle olmayacağını altının dolması gerektiğini kaydetti.

Ala keçiyi gören içi dolu yağ sanmasın, Dut zamanı kar yağarsa,işlerin fış fış olcağını belirtti

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya gelin belediyeler yasasını sil baştan edin diyor

Yapılmazsa Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de olduğunu gösterecağini söylüyor

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Şifa Çolakoğlu, bir gerçeği dile getirdi ve meclisimizi Tembel Hasan’ın çırağına benzetti

Meclisin bir ayağını yerden kaldırana kadar diğerini köpeğin paçadan kapacağını söyledi

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1983’de meydanlara çıktık, devleti kurduk ama birçok Zübük yarattık siyasetçi kılığında

Utanma sustaları yalama olanlar, Otlanmaktan usanmadı, dürüst siyasetçiler sokağında,

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Meclisin kapısının unutanlar, kar yağışını fırsat bilerek, Trodos'a kayak yapmaya gitti

Mete Han’da kuyruk varsa, kuyrukta bekleyip sıkılmaktansa uludaģ'a gideceklerini belirtti

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Salahi Şahiner, arkadaşlar bize uzun hava makamından gazel ve hikaye ile caka satmayın

Tedarik zinciri bozuldunun arkasına saklanıp, Aksa’ya dondurmalı ekmek kadayıfı sunmayın

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Aksa’nın sahip olduğu bütün cihazlara bir yıllık ödemelerimiz ile sahip olabilirmişiz dedi

Dondurmalı Ekmek kadayıfının üzerine fındık ezmesi serpmenin akla ziyan olduğunu söyledi

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Hard Feyzi Hansel nenemin çıkrık makinesi yayına dönen elektrik için yeter artıkı bastı

Havaya bakarken, güneşe baktığı için gözleri gamaşan elektriğin dava ederek anasını sattı

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Breave Hard olarak, sosyal medyada esen gürleyen ancak yağmayan sahtelere örnek oldu

En son çıkan ışıkları kapatsın, muma üfleyip geliyoruz deyince Klavye kahramanları bozuldu

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Tufan Erhürman, peşisıra gelen zamların halkın alım gücünde uçurum yarattığını belirtti

Domino etkisi yaratan zam ile hükümetin elini halkın cebine atarak hiç çekmediğini kaydetti

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Okul hademesi okulu beğenmedim, mantar ve Ayrelli toplamaya gideceğim sory dedi

Şener Hoca, yeğen örgüt başkanına selam söyle, yarından itibaren işe de gelme deyiverdi

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Dışişleri Bakanımız Ertuğruoğlu, İşbirliği Teşkilatına bakın ya aktif destek atın yoksa karışmam

Piyade Tüfeğini yeniden elime alır bu defa Beşparmak yerine toplanıtıyı basarım anlamam

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Seçim öncesi bizim efendiler bıyık burdu, bel büktü, yeri geldi yağdanlık ve Efendimci oldu

Zam kazıklarını yontarak, zeytin yağına bularken, halktan utanmadı umutları hava doldurdu

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Anam izindeyiz, Yavru’ya emret yapsın vatan millet edebiyatı bir milyon kez basılmakta

Mürürü zamana uğradığı ve artık alıcısı çıkmadığı için bu nutuklara angarya diye bakılmakta

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Kafamıza önce dal ile vurdular ses etmedik, sıra oduna gelince ıh demekten öte gidemedik

Kıynıklı zam kazıkları bir yerlerimize girdikçe Siyasileri Biplemekten Öte bir halt yiyemedik

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Zamlar yağmur gibi yağarken Allah Kerim dedik, Allah’ın Kerim’ine tamam eyvallah diyoruz

Ama Kerim’in kuyusunun derin ve inince ipin kısa geldiğinden çıkamayacağımızı söylemiyoruz

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Sivil Toplum Örgütleri ayağa kalktı ve ülke yangın yerine döndü diyerek ‘Yeter Artık’ı bastı

Seçim zamanında birbirine tükrük yağdıranlar ise seçim bitince yağmur yağdı sandı

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İnip tekrar mı binsek?

Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış, kenara çekmişler. Makina mühendisi:

- "Dur ben bi' bakayım..." deyip kaputu açmış. Motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

Elektrik mühendisi:

- "Dur bi' de ben bakayım..."deyip kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

İkisininde kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.

Bilgisayar mühendisi:

- "Eee... İnip tekrar mı binsek?"