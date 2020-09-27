Tanınmayan 'Karabağ Cumhuriyeti' lideri Arayik Harutyunyan: Güneyde pozisyonlar kaybettik, düzinelerce ölü, yaralı var

Uluslararası olarak tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan, "Artsakh'ın (Karabağ) güneyinde pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü, düzinelerce yaralı var" açıklaması yaptı.

Uluslararası olarak tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti'nin Güvenlik Komitesi toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, DHA'nın haberine göre, "Artsakh'ın (Karabağ) güneyinde pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü, düzinelerce yaralı var. Azerbaycan F-16 uçağı ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye de bizimle savaşıyor" ifadelerini kullandı.