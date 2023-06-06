Tansiyon yüksek: Barajı patlattılar, bölge sular altında kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova'nın ele geçirdiği Herson bölgesindeki büyük bir baraja saldırı düzenlendi. Baraj hasar görürken bölge sular altında kaldı.

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında endişe yaratan bir gelişme yaşandı… Ukrayna’nın güneyinde bulunan ve Rusya’nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı’na bir saldırı düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı gelişmede Ukrayna güçlerinin gece saatlerinde bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. TASS’a konuşan bir kaynak, gecenin sakin geçtiğini ve herhangi bir hava saldırısı düzenlenmediğini aktardı.

Ukraynalı yetkililer, bölgeden tahliyelerin başladığını belirtirken, “Su seviyesi 5 saat içinde kritik seviyeye ulaşacak” denildi.

Fakat bir diğer Rus haber ajansı RIA ise barajın bazı kısımlarının silahlı saldırı sonucunda hasar gördüğünü aktardı. RIA, bu iddiayı Moskova’nın bölgeye atadığı belediye başkanına doğrulattı. Saldırıyı kimin üstlendiği açıklanmadı.

Maxar’ın paylaştığı fotoğraflarda soldaki karede 28 Mayıs’ta patlamadan önce çekilen görüntü ile sağda bugün çekilen görüntü karşılaştırıldı.

Rus yetkililer Facebook üzerinden, “Hasarın boyutu, taşan suyun hızı ve miktarı ve sular altında kalan alanlarla ilgili incelemeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

5 SAAT UYARISI YAPILDI

İngiliz haber ajansı Reuters, son dakika ibaresiyle aktardığı haberde bölgede tahliyelerin başladığını duyurdu.

Bölgedeki Ukraynalı yetkililer, “Su seviyesi gelecek 5 saat içinde kritik seviyeye ulaşacak” dedi.

Ukrayna Ulusal Polisi, bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlarına “Bölgeyi terk edin” uyarısı yaparken Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka, Ivanovka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove ve Herson şehrinin bir kısmının tahliye edilmesini istedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bugün acil bir toplantı düzenleyeceğini Twitter’dan duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin barajı patlattığını iddia etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Baraj, Rus işgalci güçler tarafından patlatıldı” denildi.

SUYUN YÜKSEKLİĞİ 10 METREYİ GEÇTİ

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, yerel yetkililere dayandırdığı haberde, Nova Kahkovka bölgesinde suyun yüksekliğinin 10 metreyi geçtiğini duyurdu. Rus yetkililer, bölgedeki birçok noktada tahliye işlemlerine başlandığının da altını çizdi.

Haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda su seviyesinin 12 metreye kadar çıkabileceği vurgulandı.

Rusya’nın atadığı belediye başkanı Vladimir Leontyev, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden açıklamalarda bulundu.

Leontyev, su seviyesinin 12 metreye yükselebileceğini duyururken, gelecek 72 saat içerisinde su seviyesinin daha da artmasının beklendiğini belirtti.

Paylaşılan güncel görüntülerde su seviyesinin hızla yükseldiği görülüyor.

ZELENSKIY: RUS TERÖRİSTLER YAPTI

Ukrayna lideri Zelenskiy, Nova Kakhovka Barajı’na yönelik saldırının arkasında “Rus teröristler” olduğunu iddia etti.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Zelenskiy, “Kakhovka Hidroelektrik Santrali’nin yıkımı bütün dünyaya Rus teröristlerin Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini gösteriyor” dedi. Zelenskiy, Rusya’nın teröre başvurduğunun altını çizdi.

AVRUPA’DAN TEPKİ GELDİ

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sivil altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu belirterek, Rusya’nın bu saldırılardan sorumlu tutulacağını belirtti.

Michel, “Kakhovka barajındaki patlama karşısında şok oldum. Sivil altyapının yok edilmesi açıkça bir savaş suçu olarak nitelendirilir ve Rusyayı sorumlu tutacağız. Konuyu Avrupa Konseyinde gündeme getireceğiz ve su basan alanlara daha fazla yardım göndermeyi önereceğiz. Düşüncelerim bu felaketten etkilenen herkesledir” dedi.

LETONYA CUMHURBAŞKANI LEVITS’TEN AÇIKLAMA

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın terörizmi yeni bir boyuta ulaştı. Barajları havaya uçurmak kitlesel yıkıma ve ölümlere neden oluyor. Geçici bir özel mahkeme Rusya’yı sorumlu tutacaktır. Hepimizin iyiliği için Ukrayna bu savaşı kazanmalıdır” dedi.

BM’NİN RUS DİLİ GÜNÜ PAYLAŞIMINA TEPKİ

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, Birleşmiş Milletlerin sosyal medya hesabından Bugün Rus Dili Günü başlığıyla paylaştığı gönderiye tepki gösterdi. Stefançuk, gönderiyi alıntılayarak, “Bugün anadili Rusça olanlar Kakhovka hidroelektrik santralini havaya uçurdu. Ancak BM’nin tutumuna bakılırsa, Rus dili günü Ruslar tarafından işlenen çevre katliamından daha önemli. Nasıl yani? BM, hasta mısın?” ifadelerini kullandı.

BU BARAJ NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgenin en önemli barajı olan Nova Kakhovka Barajı Dinyeper Nehri üzerine kurulmuş durumda ve çok büyük bir rezervuarı bulunuyor.

30 metre yüksekliğinde ve 3.2 kilometre genişliğindeki baraj Kakhovka Hidroelektrik Santrali’nin bir uzantısı olarak 1956 yılında inşa edilmişti.

Çok büyük bir alana yayılan baraj 2022’de Ukrayna’nın tekrar ele geçirdiği Herson’u sular altında bırakmanın yanı sıra 2014’te Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali’ne de su sağlıyor.

Barajı yıkmak çok ciddi enerji sorunlarının oluşmasına sebep olabilir.