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Tanya Kilitkayalı Masterchef'e Veda Etti

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MasterChef Türkiye'de son 12 içerisinde yer alan Kıbrıslı Türk Tanya Kilitkayalı dün akşamki eleme yarışında kaybetti
Tanya Kilitkayalı Masterchef'e Veda Etti

Son iki yarışma sonrası ‘Kırımızı Takım’dan Kaptan Tanya, Serhat, Furkan ve Barbaros eleme potasına giden isimler olmuştu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber KKTC’nin Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.

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