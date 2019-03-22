  • BIST 101.417
  • Altın 234,051
  • Dolar 5,5451
  • Euro 6,2645
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan 22 Mart Dünya Su Günü Basın Açıklaması

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan 22 Mart Dünya Su Günü Basın Açıklaması
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan 22 Mart Dünya Su Günü Basın Açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
 

"Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından suyun önemi hakkında farkındalık yaratılabilmesi amacıyla 22 Mart 1993’ten bu yana, her yıl farklı bir tema işlenerek kutlanmaya başlamıştır.

 

Dünya Su Günü teması bu yıl, ‘Kimseyi Geride Bırakmamak’ olarak belirlenmiştir. Kimseyi geride bırakmamak hedefi, BM’nin 2030 sürdürülebilir kalkınma ajandasında da yer almaktadır. Buna göre, tüm ülkelerde insanların sosyo ekonomik kalkınmadan ve cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, politik ve diğer görüş, ulusal ve sosyal köken, sakatlık, göçmen ya da sığınmacı olmak gibi konularda herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın insan haklarından yararlanılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Suyu tasarruflu kullanmak için alınacak tedbirler hayati önem taşımaktadır

Ülkemiz bulunduğu coğrafya nedeniyle su sıkıntısı sıklıkla başgöstermektedir. Her ne kadar içinde bulunduğumuz yıl bereketli yağışları beraberinde getirmişse de su kaynaklarının

bilinçli kullanılması için toplumsal farkındalık yaratılması gereklidir. Bu çerçevede, suyu tasarruflu kullanmak için alınacak tedbirler, yeraltı su kaynaklarımız açısından hayati önem taşımaktadır. Su, kullanım suyu olarak ihtiyaçların karşılanmasının yanında, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılarak, rekabet edebilir ürünlerin yetiştirilmesi bakımından da ekonomik bir potansiyele sahiptir. Suyu, hem kullanım suyu olarak, hem de tarımsal alanda tasarruflu şekilde kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Tarımsal alanda su kullanımı, doğru ve bilinçli hareket etmek gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, salma sulamaya herhangi bir destek verilmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Bu karar, tarım alanında sulama yaparken hem hızla tükenmekte olan su kaynaklarımızın gözetilmesi, hem de verimli metotlarla tarımsal sulamanın yapılmasını teşvik etme amacını taşımaktadır.

 

 

Göletler ile ilgili projeler üretiliyor

2018 yılında TC’den KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında 28.689.000 m3, yerel su kaynaklardan ise 12.026.000 m3 olmak üzere toplamda 40.715.000 m3 içme ve kullanma suyu belediyelere sağlanarak halkımıza ulaştırılmıştır. ‘Güzelyurt Merkezi Sulama Pilot Projesi’  kapsamında, 8200 dönüm tarımsal üretim alanına yerel su kaynaklarından merkezi şebeke ile takviye su sağlanmıştır.

Mevcut gölet ve barajlarımızın pek çoğunun uzun yıllar bakım ve tadilleri yapılamadığından, su tutma kapasiteleri yapım yıllarının çok altına düşmüş veya hasarlar oluşmuştur. Sulama göletlerimizden başlanarak yapım amaçlarına yönelik daha etkin kullanımları için projeler üretilmektedir. Bu projeler, bütçe olanakları çerçevesinde hayata geçirilecektir. Göletlerimizin düzenlenecek planlamalar doğrultusunda, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturularak, tarım arazilerine su sağlaması hedeflenmektedir.

 

Unutmayın, su hayattır. Dünya Su Günü kutlu olsun. "

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökhan Naim cinayetiyle ilgili önemli gelişme!22 Mart 2019 Cuma 09:35
  • Sise Dikkat!22 Mart 2019 Cuma 09:10
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar22 Mart 2019 Cuma 07:30
  • Başbakan Erhürman, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gençlerimizle buluştu21 Mart 2019 Perşembe 23:03
  • Tatar: HP ile koalisyon görüşmemiz olmadı!21 Mart 2019 Perşembe 20:15
  • Öztürk, devletin daha hızlı adım atması gerektiğini kaydetti21 Mart 2019 Perşembe 19:34
  • 12 Savcı ve Savcı Yardımcısı atandı21 Mart 2019 Perşembe 18:21
  • Dikizci kameraların nerelere yerleştireleceği açıklandı21 Mart 2019 Perşembe 16:58
  • THY uçağı Ercan'da arıza yaptı!21 Mart 2019 Perşembe 16:35
  • 26 Yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti!21 Mart 2019 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti