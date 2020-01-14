Tartıştığı kişinin kaburga kemiklerini kırdı

13.01.2020 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda B.D.(E-28), aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı A.D.(K-44)’yi ciddi şekilde darp edip, iki adet kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ev açma ve hırsızlık

2019 yılı Kasım ve 2020 Ocak ayları arasında Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen Ev Açma Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında meselelerde zanlı olarak görülen M.Ü.H. (E-37), H.D. (E-29), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada; M.Ü.H.(E-37), H.D.(E-29), D.T.(K-29)’nin Gazimağusa’da Sıla DERYA’ya ait ikametgahtan muhtelif ziynet eşyalarını, Hüseyin AKSOY’a ait ikametgahtan KKTC’nin kuruluşu anısına imal edilen 12 adet gümüş lirasını, M.Ü.H. (E-37), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41)’nin İskele’de Turgay GENÇ’in sorumluluğunda bulunan ikametgahtan 1 adet pasaport, 1 adet bayan parfümü, 1 adet bayan omuz çantası ve 1 adet bavulu çaldıkları, M.Ü.H.(E-37) ve H.D. (E-29)’nin ise Gazimağua’da Hüseyin GİRİTLİ’ye ait ikametgaha girip herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Sahtekarlıkla para temini

2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya giden T.A.(E-20)’nın her seferinde bir adet olmak üzere sahte olduğunu bildiği altın burma bilezikleri söz konusu iş yerine verip bozdurmak suretiyle toplam 9,800 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. T.A ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen F.K.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.