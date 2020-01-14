  • BIST 121.423
  • Altın 291,810
  • Dolar 5,8834
  • Euro 6,5423
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tartıştığı kişinin kaburga kemiklerini kırdı

» »
Tartıştığı kişinin kaburga kemiklerini kırdı
Tartıştığı kişinin kaburga kemiklerini kırdı

13.01.2020 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda B.D.(E-28), aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı A.D.(K-44)’yi ciddi şekilde darp edip, iki adet kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ev açma ve hırsızlık

2019 yılı Kasım ve 2020 Ocak ayları arasında Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen Ev Açma Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında meselelerde zanlı olarak görülen M.Ü.H. (E-37), H.D. (E-29), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada; M.Ü.H.(E-37), H.D.(E-29), D.T.(K-29)’nin Gazimağusa’da Sıla DERYA’ya ait ikametgahtan muhtelif ziynet eşyalarını, Hüseyin AKSOY’a ait ikametgahtan KKTC’nin kuruluşu anısına imal edilen 12 adet gümüş lirasını, M.Ü.H. (E-37), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41)’nin İskele’de Turgay GENÇ’in sorumluluğunda bulunan ikametgahtan 1 adet pasaport, 1 adet bayan parfümü, 1 adet bayan omuz çantası ve 1 adet bavulu çaldıkları, M.Ü.H.(E-37) ve H.D. (E-29)’nin ise Gazimağua’da Hüseyin GİRİTLİ’ye ait ikametgaha girip herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

Sahtekarlıkla para temini

2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya giden T.A.(E-20)’nın her seferinde bir adet olmak üzere sahte olduğunu bildiği altın burma bilezikleri söz konusu iş yerine verip bozdurmak suretiyle toplam 9,800 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. T.A ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen F.K.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı’dan Tatar’a ‘İmar Planı’ göndermesi14 Ocak 2020 Salı 17:59
  • BDDK’nın kararının KKTC’yi etkilememesi için girişim14 Ocak 2020 Salı 17:55
  • KITOB’un 29. Olağan Genel Kurulu yapıldı14 Ocak 2020 Salı 17:39
  • Serdaroğlu: “Asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeniden düzenlenme yapılmalı”14 Ocak 2020 Salı 17:34
  • Son DAKİKA: Yine o kavşak, yine kaza14 Ocak 2020 Salı 17:25
  • Arıklı: “Elektrik ve akaryakıta zam gelirse kıyamet kopar; vekiller kaçacak delik arar”14 Ocak 2020 Salı 17:22
  • Taçoy: “Elektrikte zam yapma niyetim yok ancak ne kadar süreceğini söyleyemem”14 Ocak 2020 Salı 17:17
  • Bakanlar Kurulu toplandı14 Ocak 2020 Salı 17:14
  • İşte teşvik belgesi alan yatırımlar14 Ocak 2020 Salı 16:45
  • Özersay: “Cumhurbaşkanı partiler üstü ve halkın tüm kesimlerine eşit mesafede durabilen birisi olmalı”14 Ocak 2020 Salı 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti