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Taş ocağını soyan 5 kişi tutuklandı!

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  M.T.(E-19), A.T.(E-17), S.T.(E-27), S.H.(E-17) ve N.A.(E-17) tutuklanmıştır.
Taş ocağını soyan 5 kişi tutuklandı!

-28.01.2021 tarihleri arasında Yeşilköy’de, Lisani Kİ’ye ait ormanlık alan içerisinde bulunan taş ocağı içerisinden, taş kesme makinesi üzerinde bulunan 3 adet dinamo motoru, 200 metre uzunluğundaki bakır kablo ve taş kesme makinesine ait 1 adet taş kesme spirali çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-19), A.T.(E-17), S.T.(E-27), S.H.(E-17) ve N.A.(E-17) tutuklanmıştır.

    Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların söz konusu taş ocağı içerisinden çalmış oldukları 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir hurdacıya 1160 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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