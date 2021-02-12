  • BIST 1.536
  • Altın 409,982
  • Dolar 7,0143
  • Euro 8,4960
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:48 pozitif vaka!

Tatar 2. doz aşısını yaptırdı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2.doz coronavirüs aşısını yaptırdı
Tatar 2. doz aşısını yaptırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2.doz coronavirüs aşısını yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Sn.Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını bugün yaptırmıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid- 19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden dün gelen 40.000 doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80.000’e ulaşmıştır. Tüm ülkeyi gerçek anlamda örnekler nitelikte yüksek sayıda yapılan günlük testler ile, içinde bulunduğumuz pandemi süreci daha iyi değerlendirilmiş ve ocak ayı ikinci yarısında hızla yükselen vaka sayısında alınan tedbirler sonucunda düşüş başlamıştır. Diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, şubat ayının ikinci yarısına doğru vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündeydi ve şimdi bunu gözlemleyebiliyoruz. Covid-19 pandemisine karşı mücadelede, bundan sonraki süreçte mutant varyantın da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, belirtmek isteriz ki bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tam Sokağa Çıkma Yasağında Bir Hafta Geride Kaldı12 Şubat 2021 Cuma 14:40
  • Evinde ve aracında uyuşturucu bulundu !12 Şubat 2021 Cuma 14:33
  • Tuvalet camından girip bilgisayarcıyı soydular!12 Şubat 2021 Cuma 14:28
  • Sağlık Bakanlığı'ndan 2. doz aşı açıklaması12 Şubat 2021 Cuma 14:23
  • 21 Yaşında ölen gencin 2 arkadaşı tutuklandı!12 Şubat 2021 Cuma 14:21
  • Kaçak süt tozu ve süt proteini yakalandı!12 Şubat 2021 Cuma 14:16
  • Amcaoğlu:2.dönem 15 Şubat'ta başlayacak12 Şubat 2021 Cuma 13:05
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’a Teşekkür Etti12 Şubat 2021 Cuma 12:51
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplandı12 Şubat 2021 Cuma 12:31
  • Kıbrıslı Türklerin İlk Devletleşme Tecrübesi Yaşadığı Yapı: Kıbrıs Türk Federe Devleti12 Şubat 2021 Cuma 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti