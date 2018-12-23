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Tatar: “‘Al gülüm, ver gülüm’ anlayışı içindeler”

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetin mali ve ekonomik işbirliği protokolünü imzalama, sektörlerin sorunlarını çözme, halkın alım gücünü yükseltme iradesine sahip olmadığını savunarak, “‘Al gülüm, ver gülüm’ anlayışı içindeler” dedi.
Tatar: “‘Al gülüm, ver gülüm’ anlayışı içindeler”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetin mali ve ekonomik işbirliği protokolünü imzalama, sektörlerin sorunlarını çözme, halkın alım gücünü yükseltme iradesine sahip olmadığını savunarak, “‘Al gülüm, ver gülüm’ anlayışı içindeler” dedi.

Yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren, CTP ile DP’nin hakkaniyete, adalete uymayan işler yaptığını savunan Tatar, “HP ve TDP partizanlıklarına ses çıkarılmasın diye CTP ve DP’nin yaptıklarına seyirci kalıyor” iddiasında bulundu.

Hükümette “al gülüm, ver gülüm” anlayışı olduğunu savunan Tatar, “ Türkiye ile mali ve ekonomik işbirliği protokolünü imzalayalım, su projesini yapalım, ülkemize çağ atlatalım, sektörlerin sorunlarını çözelim, alım gücünü artıralım iradesine sahip değiller” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yakınına devlete ait bir arazi verildiğini savunan Tatar, “Binlerce eşdeğerci mal almayı beklerken, devletin elindeki yerleri öğrenebilme avantajını kullanan birilerinin bazı adaletsiz, hakkaniyete uymayan yollarla bunları ele geçirmesi kabul edilemez. Acapulco ile Serdar Denktaş’ın yakınına kiralanan arazi aynı olay değil” dedi.

Dome Otel’in ihaleyle kiralanmamasının da adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını söyleyen Tatar, “Sırf CTP’ye yakın kişilerin elindedir diye bir sendikanın Dome Otel için ayrıcalıklı kabul edilmesi yanlıştır, kabul edilmezdir. İhaleye çıkılmalı, teklifler ülke yararı düşünerek değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

Tatar açıklamasında, “CAS’ın da, Dome Otel’in de peşkeş çekilmesinin karşısındayız” ifadelerine de yer veren Tatar, halkın refahı, hak ve adalet için siyasette bulunduğunu, kimseyle de kişisel derdi olmadığını söyledi.

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