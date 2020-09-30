Tatar Ankara'da... Başbakan Tatar: Kıbrıs Türk Halkı suyu bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine gerçekleştirilen görüşme sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bütün konuların üzerinden geçme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bunlardan bir tanesinin de su konusu olduğunu belirten Oktay, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti. Oktay, can güvenliğini tehdit eden hava şartlarından dolayı çalışmalarda bazı gecikmeler olduğunu belirterek ‘En kısa sürede suyu vermeyi planlıyoruz. Teknik çalışmayı da yaptık. Günleri sayıyoruz’ dedi. KKTC ile Türkiye arasında daha önce imzalanan mali protokolü de değerlendirdiklerini belirten Oktay, ‘Yarın sabah itibariyle 117 milyon TL’yi aktarıyoruz. Başbakan bugün dönerken bu nakitle dönebilecek şekilde’ diye konuştu. Oktay, görüşmede uzaktan eğitim konusunun da değerlendirildiğini söyledi ve bununla ilgili olarak 9 Milyon TL kaynak aktarılacağını belirtti.

Oktay, ‘KKTC’deki çocuklarımız da Türkiye’deki imkanları aktarma suretiyle eğitime devam etsinler. Milli eğitim bakanlığımızla da değerlendirmelerde bulunduk. 9 milyon kadar da mali olarak aktarmış olacağız bu gece itibariyle size geçmiş olacak ve 09.00 itibariyle sizlerin hesabında olmuş olacak’ dedi. Ekonomik anlamda fiilen uygulanan krediler konusunun da görüşüldüğünü anlatan Oktay hazırlanan paketlerdeki kaynakların kullanımının hızlandırılacağını ifade etti. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de ele alındığını ifade eden Oktay KKTC’yi ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren konular bulunduğunu, bu konuları da değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Oktay ‘KKTC’nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC Hiçbir konuda egemenlik haklarından vazgeçemez. İki toplum nezdinde de hiçbir konuda her türlü hakların değerlendirilmesi konusunda taviz veremez’ dedi.

Başbakan Ersin Tatar da tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de pandemi sürecinin devam ettiğini belirtti. Tatar, öğrencilerin eğitime dönmelerini yürekten dilediğini ifade ederek öğrencilere de seslendi ve ‘KKTC öğrencileri bekliyor’ dedi. Tatar ‘Bizim tercihimiz öğrencilerin dönmesi ve yüz yüze eğitimin devam etmesidir ancak dönemeyen öğrenciler için online eğitim olabilir ama Türkiye’den öğrenciler gelebiliyor.

Hem eğitimleri açısından hem de ekonominin çarklarının dönmesi açısından önemlidir’ diye konuştu. Tatar, ülkede lokomotif sektörün turizm olduğunu ancak öğrencilerin katkılarının da turizm kadar önemli olduğunu vurguladı. Pandemi hastanesinin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin desteğiyle hastanenin yüzde 45’inin bir ayda tamamlandığına ifade eden Başbakan Tatar, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Tatar ‘100 odalı 24 yoğun bakım 6 ameliyathane ve tam donanımlı bir hastanemiz KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya kazandırılmış olacaktır. Başta Erdoğan’a sizlere ve Türk hükümetine teşekkür ederim’ dedi. İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan miktarın 740 milyon TL’lik kısmının kullanıldığını söyleyen Tatar, aktarılacak olan 117 milyon TL ile sıkıntıların aşılacağını belirtti. Tatar, 2021 mali yılı bütçesi üzerindeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Konuşmasında su temin projesine de değinen Tatar, ‘Suyun değerini çok iyi biliyoruz. Kıbrıs Türk Halkı suyu bekliyor. İnşallah hava şartlarının düzelmesiyle su yeniden Kıbrıs’a akacak’ dedi. Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde sıkıntıları aşmak ve halka refah ve esenlik verebilmek için görev yaptıklarını da söyleyen Başbakan Tatar ‘Pandemi bizi de yordu ve bazı sıkıntılar yaşıyoruz sizlerin desteği ile bunları aşacağız’ ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz konusunda ise Tatar, KKTC’nin de bir aktör olarak bu büyük mücadelenin içerisinde olabilmesinin Kıbrıs Türk halkı için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi. Kıbrıs’ta bir egemenlik kavgası olduğunu dile getiren Tatar, kendisi gibi düşünen birçok kişinin egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğunu söyledi. Tatar ‘Artık biz Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de bağlı olarak egemen eşitlik temelinde kendi devletimize sahip çıkmak ve Türkiye ile ilişkilerimizden ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemekte kararlıyız. Her daim ilişkilerimizin ileriye taşınması ve Kıbrıs Türk halkının refah ve esenlik içerisinde yaşaması ve genç kuşaklara yeni bir gelecek için bu ilişkilerin geliştirilmesi bizlerin temennisidir’ değerlendirmesinde bulundu.