  • BIST 101.810
  • Altın 260,278
  • Dolar 5,6729
  • Euro 6,3622
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nü kabul etti

» »
Başbakan Ersin Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.
Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nü kabul etti

Kabulde, Baf Ülkü Yurdu heyetine Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel de eşlik etti.

TOKEL

İlk konuşmayı yapan Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, Başbakan’ın üstlendiği görevde başarılar diledi.

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Tokel, Gazi Baf Dayanışma Derneği ile Baf Ülkü Yurdu’nun Baf’ın iki önemli örgütü olduğunu söyledi. 

Tokel, Başbakan Tatar’a taleplerini iletmek üzere geldiklerini kaydetti. 

ARIKAN

Baf Ülkü Yurdu Başkanı Erhan Arıkan da konuşmasında, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün tarihinden bahse bahsederek, kulübün taleplerini içeren yazıyı okudu ve Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Baf camiasının büyük bir camia olduğunu ve şampiyonluklara imza attığını dile getirerek, bölgede faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Tatar, taleplerin karşılanması için Spor Dairesi’ne gerekli değerlendirmeleri yaparak gerekeni yapacaklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarlada yangın çıktı22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
  • iki araç kundaklandı, 1 kişi tutuklandı22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
  • KTAMS: Bayram'da cezaevinde ek mesai olmayabilir!22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
  • Tuzla Şehitleri yarın anılacak22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
  • Cypfruvex çarşamba günü ‘Standart Dışı Valensiya’yı ödeyecek22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
  • Alaminyo Şehitleri anıldı22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  • Orhan Kaptan, hayatını kaybetti22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
  • Tatar: “Federasyon dışındaki modeller de gündeme alınmalı”21 Temmuz 2019 Pazar 23:01
  • Özersay: “Aynı müzakere zemininde gidilecekse biz bunu doğru bulmayız”21 Temmuz 2019 Pazar 22:59
  • Akansoy Özarsay'ı topa tuttu! İmzaladığınız protokolü halka neden açıklamıyorsunuz?21 Temmuz 2019 Pazar 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti