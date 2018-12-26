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Tatar: “ Dome Otel peşkeş çekilemez, vakıflar yıpratılamaz”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi ile ilgili iddialar ve Dome Otel’in durumunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Tatar: “ Dome Otel peşkeş çekilemez, vakıflar yıpratılamaz”

Dome Otel 2007 yılında o günkü CTP’li yönetimin Devlet çalışanlara % 18 artış verirken Dome çalışanlarına % 36 artış vermesi sonucu 2008 yılında ciddi zarar eder duruma gelmiş ve bu bahane ile CTP’li sendikaya 10 yıllığına kiralanmıştır.

Ortada, o günden bugüne yapılanların doğru olmadığına, Vakıflar İdaresi’ne karşı yükümlüklerin yerine getirilmediğine, istismarlar yapıldığına ilişkin çok sayıda iddia ve rapor söz konusudur.

Hal böyleyken Dome Otel ihaleye çıkılmadan, iddialar temize kavuşturulmadan mevcut işletmeciye yeniden kiralanamaz.

Yapılması gereken, adil, şaibesiz, şeffaf bir ihale ile en doğru kararın verilmesidir.

Bu arada basında Vakılfar İdaresi’nin harcamalarına ilişkin haberler de yer almaktadır.

Bu yayınlar da ciddiyetle takip edilmeli ve ilgililer bir an önce iddiaları yanıtlamalı, gereken soruşturmaları başlatmalıdır.

Vakıflar İdaresi bu toplum için önemlidir. Vakıflar İdaresi’nin yıpratılmasına kimse göz yumamaz.

UBP olarak biz, Dome Otel’in CTP’nin elindeki bir sendikaya peşkeş çekilmesine de, Vakıflar İdaresi’nin yasalar, kurallar dışında yönetilmesine de sesiz kalmayacağız. Parti olarak tüm iddiaları ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

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