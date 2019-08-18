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Tatar, gençlerin ülkenin geleceği olduklarını söyledi

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Başbakan Ersin Tatar, gençlerin ülkenin geleceği olduklarını söyledi.
Tatar, gençlerin ülkenin geleceği olduklarını söyledi

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Akıncılar köyü I. tünel yolu üzerinde Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organizesinde düzenlenen drag yarışı etkinliğine katılarak yarışın startını veren Tatar, bir süre yarışı izledi.

Başbakan Tatar etkinlikte yaptığı açıklamada, böyle etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna vurgu yaparak, gençlerin ülkenin geleceği olduklarını söyledi. 

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu başkan ve ekibini ve organizasyona katkı koyanları  tebrik ederek başladığı konuşmasında, etkinliklerle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlandığını belirtti.

Başbakan Tatar, gençlerin hız tutkularını tatmin etmeleri için böylesi etkinliklerin yerinde ve faydalı olduğunu da vurguladı.

Bölgedeki şartlar eğer uygunsa, bir arazi tahsisi ve pist inşası için adım atılabileceğini kaydeden Başbakan, böylelikle drag sporunun sürekli olarak yapılmasına olanak sağlanabileceğini söyledi.

Başbakan Tatar, “Önemli olan; insanlarımıza, halkımıza hizmettir. Gençlerimiz geleceğimizdir” dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yaptığı açıklamada, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu ile alkol tesiri altında hayatlarını kaybetmemeleri için bu yola çıktıklarını belirtti.
Karaokçu, gençlerin, hız tutkularını trafiğe kapalı alanlar ve parklarda yaşayabilmeleri için imkanlar yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, ilk kez bir Başbakan’ın etkinliği izlemeye gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Başbakan Tatar’dan bölgeye yarışlar için kullanılacak bir pist inşa edilmesini talep etti.

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