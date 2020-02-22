Tatar iyi çalışması halinde seçim ilk turdan kazanılabilir

Yapilan anketlere değinen Tatar, yapılan anketlerde kendisinin % 40, 42 oy oranı olduğunu, iyi çalışılması halinde secimin ilk turdan kazanılacağını sözlerine ekledi.

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları çerçevesinde bugün, Gazimağusa Eziç Resturant’da örgüt başkanlarıyla bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında örgüt başkanlarıyla toplantı yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de, seçime iki buçuk ay kaldığına işaret ederek, seçim sürecinde yapılacak çalışmalara değindi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan ve Türkiye ile KKTC’yi yakından ilgilendiren gelişmelere de değinen Saner, bu süreçte cumhurbaşkanlığı seçiminin de önemine vurgu yaptı.

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar da, ülke genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin heyecan başladığını söyledi.

Bu süreçte örgütlere büyük görev düştüğünü dile getiren Tatar, güçlü teşkilatlarla seçimde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Seçimin önemine vurgu yapan Tatar, seçimin Türkiye ve KKTC’nin dış politikası açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.

Merhum lider Rauf Raif Denktaş ve Derviş Eroğlu’dan sonra kendisinin partinin üçüncü adayı olduğunu belirten Tatar, “dünyanın gözü bu seçimde, bölge barışı, huzuru ve KKTC’nin gelecegi için bu seçim çok önemli” dedi.

Yapilan anketlere değinen Tatar, yapılan anketlerde kendisinin % 40, 42 oy oranı olduğunu, iyi çalışılması halinde secimin ilk turdan kazanılacağını sözlerine ekledi.