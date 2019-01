Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün en zor günlerde Kıbrıs Türkü’ne başarı ile liderlik yaptığını belirterek, “İlk etkin direnişi başlatan, bizi devlet noktasına taşıyan, mücadele için meşaleyi yakan O’dur. O’nun açtığı özgürlük yolundan yürümek Kıbrıs Türkü için en güvenli seçenektir” dedi.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’ün ölümünün 35’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tatar, mesajında, “Tarihimizi bilmek, doğru anlamak, anlatmak, gelecek nesillere gereği gibi aktarmak zorundayız. Kıbrıs Türkü 1878’de İngilizlerin bir oyunla adayı kolonize etmesinden sonra çok zor günler yaşadı. Ada Rumlarının Osmanlı gider gitmez Yunanistan’a bağlanma hayaline kapılmaları Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir durum idi. Ancak direnmek lazımdı aksi takdirde Rum emeline ulaşabilirdi.

Dr. Küçük 1940’lı yılların başından itibaren lider karakterini ortaya koyarak mücadeleyi an ve an yükseltti, Enosis’e karşı direnileceğini, İngiliz idaresinin Kıbrıs Türk haklarını gasp etmesine göz yumulmayacağını gözler önüne serdi” dedi.



HALKIN SESİ MÜCADELENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ



Dr. Küçük’ün 1943 yılında kurduğu Halkın Sesi gazetesinin Kıbrıs Türkü’ne moral verdiğini, mücadelenin simgesi haline geldiğini ifade eden Tatar, Vakıflar İdaresi’nin Dr. Küçük’ün büyük gayretleri ile İngilizlerden geri alınmasının Kıbrıs Türkü’ne güven verdiğini, mücadele azmini artırdığını ifade etti.



Önce, Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi’ni, sonra da Kıbrıs Türktür Partisi'ni kuran Dr. Küçük’ün diğer yandan da ilk silahlı direniş örgütlerinin örgütleyicisi olduğunu belirten Tatar’ın mesajı şöyle devam etti:



“Dr. Küçük, 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıslı Rumların kurmuş olduğu EOKA'ya karşı Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği adındaki örgütü kurdu. 1955 senesinin Eylül ayında Volkan teşkilatını kurdu.

1958 senesinde Türkiye'ye gitti ve Kıbrıs ile ilgili olarak Türkiye'nin her tarafında "Ya Taksim, Ya Ölüm" mitingleri düzenledi.

“GÜVENLİK VE SİYASETEN ALT KALINMAMASI ÜZERİNDE ÖNEMLE DURDU”

1959 Londra ve Zürih konferanslarında Kıbrıs Türk halkını temsil eden Dr. Küçük, özellikle güvenlik ve Rum halkı karşısında siyaseten alt kalınmaması üzerinde önemle durdu. 1960’ta Rumlarla ortaklaşa kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Muavini olan Dr. Fazıl Küçük, 21 Aralık 1963’te başlayan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rum Devleti’ne dönüştürme amaçlı Rum saldırıları karşısında Kıbrıs Türk halkının direnebilmesi, Türkiye’nin Rumlara dur demesi için büyük gayret gösterdi.

Genel Komite Başkanlığı, Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanlığı görevlerini de başarı ile yapan Dr. Fazıl Küçük 1973 yılında görevini bırakana dek hep halkının yanında, içinde oldu.

“DAHA GÜZEL GÜNLERE ULAŞMANIN YOLUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞTI”

Dr. Küçük ölümüne dek gazetesindeki köşe yazıları ile Kıbrıs Türk halkına daha güzel günlere ulaşmanın yolunu göstermeye çalıştı, özgürlüğe, egemenliğe ve Anavatan Türkiye’ye sahip çıkılmasını öğütledi.

“YAKTIĞI ÖZGÜRLÜK MEŞALESİ SÖNMEYECEK”

Ölümünün 35’inci yılında yakından tanıdığım varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü özlem ve şükranla anıyor, kendisine Allah’tan gani gani rahmet diliyorum.

Dr. Küçük’ün yaktığı özgürlük meşalesinin sönmesine asla izin vermeyeceğiz.”