"Tatar, Özersay'a aday olmayacağı konusunda benim önümde söz verdi"

UBP'de önemli görevlerde bulunmuş Serden Hoca, "Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'a Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı konusunda benim önümde söz verdi” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programında Serden Hoca tarafından önemli açıklamalar yapıldı.

TAÇOY: TATAR ADAY OLMALI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, katıldığı TV programında Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşarak "UBP kesinlikle bir aday çıkaracaktır ve bu aday da Ersin Bey'dir" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Diyalog TV’de ‘Güne Merhaba’ programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin kesinlikle bir aday çıkaracağını ve bu adayın da Başbakan Ersin Tatar’ın olacağını söyledi.

Tatar’ın aday olması gerektiğini savunan Taçoy, “Bunu Ersin Bey’in enerjisine ve ülkenin beklentisine vermek adına söylüyorum” dedi.

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