Tatar: Partim görev verirse Cumhurbaşkanı adayıyım
Başbakan Ersin Tatar bu akşam katıldığı Genç TV'deki programda 2020 Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi UBP'nin görev vermesi halinde Cumhurbaşkanı adayıyım dedi.
Tatar: Partim görev verirse Cumhurbaşkanı adayıyım
Başbakan Ersin Tatar bu akşam katıldığı Genç TV'deki programda 2020 Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi UBP'nin görev vermesi halinde Cumhurbaşkanı adayıyım dedi.
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