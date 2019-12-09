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Tatar: Partim görev verirse Cumhurbaşkanı adayıyım

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Tatar: Partim görev verirse Cumhurbaşkanı adayıyım
Tatar: Partim görev verirse Cumhurbaşkanı adayıyım

Tatar: Partim görev verirse Cumhurbaşkanı adayıyım

Başbakan Ersin Tatar bu akşam katıldığı Genç TV'deki programda 2020 Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi UBP'nin görev vermesi halinde Cumhurbaşkanı adayıyım dedi.

 

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