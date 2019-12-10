Tatar Rus medyasına açık konuştu: “Birleşmeyi kabul etmeyiz”

Başbakan Ersin Tatar Russia Today Arapça'dan Selam Musafir'in sorularını yanıtladı. Tatar, “Biz bu saatten sonra “birleşme” ya da onların ifade ettiği gibi Türklerin azınlıkta olacağı, Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı, Türk askerinin adada olmayacağı bir ortamda bulunmak istemeyiz” ifadelerini kullandı.

İlk defa bir KKTC Başbakanı Rusya kamuoyuna Türk tezlerini anlatmış oldu. Röportaj Türkiye'de Ulusal Kanal televizyonunda yayınlandı.

Rusya Berlin'deki 3'lü Zirveyi değerlendiren Tatar, "Gayrıresmi olduğu için beklenti içinde olmadık" dedi.

Kıbrıs için 5'li görüşme önerisini değerlendiren KKTC Başbakanı, "Türkiye Cumhuriyet'in sıcak bakacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta siyasi çözüm mümkü mü" sorunusunu yanıtlayan Tatar, "Yan yana yaşayan iki devletli bir çözüm olabilir" dedi.

Ersin Tatar Rusya kamuoyuna KKTC'nin hedefleri ile ilgil de bilgi verdi. Tatar, ''Uzun vadede Kıbrıs’ta Türkler var olacaksak ayrı bir devlet çatısı altında yaşamayı garanti edebiliriz.

Biz bu saatten sonra “birleşme” ya da onların ifade ettiği gibi Türklerin azınlıkta olacağı, Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı, Türk askerinin adada olmayacağı bir ortamda bulunmak istemeyiz. Büyük bir mücadele verdik, binlerce şehit verdik. Türkiye’nin garantörlüğünde huzurluyuz, mutluyuz. Bu barışı sürdürmek istiyoruz.

Rumlar’a da o şu mesajı veriyorum: Artık yan yana, barış içerisinde!

''BİRLEŞME VE TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI ÇÖZÜMÜ KABUL ETMEYİZ''

Akıncı-Anastasiadis görüşmesini değerlendiren Tatar, "Akıncı da görüşmeden bir şey çıkmayacağını biliyor" dedi.

Türkiye'nin KKTC garantörlüğü için "Türkiye Cumhuriyeti'ne müteşekkiriz" diyen Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendirdi.

Türkiye'nin bu konuda bütük sabır gösterdiğini, Rumlar Kıbrıs'ın tek sahibiymiş gibi çalışmalar yaptığını belirten KKKTC Başbakanı, ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de KKTC'den fazla hakkı vardır" dedi.

Kıbrıs'ta siyasi çözüm mümkün mü sorusunu da yanıtladı Tatar, "Akıncı çöken süreci devam ettirmek istiyor. Birleşme ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı çözümü kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın federasyon istediğine ilişkin, ''Benim partim ve benim gibi düşünenler gerçekten bağımsız devlet düşünüyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Akıncı federasyon tek seçeneğimiz demektedir. Yanlış düşünüyor. O bile görüşmelerden bir şey çıkaramadı. İlk seçildiğinde 3 ay içinde bitireceğim demişti ama yıllar geçti.

Federasyon olduğunda toprak tavizi vermek gerekecek. AB içinde nüfus serbestisi olunca Kıbrıs’ın % 18’i ancak Türklere kalıyor. Ben halkımı böyle bir mücadeleye sürüklemem'' ifadelerini kullandı.

''DOĞU AKDENİZ’DE ÇATIŞMANIN RUMLARA DA FAYDASI YOKTUR''

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Tatar, ''Türk-Yunan çatışması felaket olur. Doğu Akdeniz’de çatışmanın Rumlara da faydası yoktur. Ancak Rum kesimi Kıbrıs’ı bir Helen adası gibi görmek istiyor. Barış için en doğru yol yan yana yaşayan iki devlettir.

Rumlar Kıbrıs’ın tek sahibi gibi Ulusalarası şirketlerle tek taraflı anlaşmalar imzaladı. Bizi yok saydılar. Bu anlaşmaları beraber yapalım dedik, kabul etmediler. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları vardır. Biz asla hakkımız dedirmeyiz'' dedi.