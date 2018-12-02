Tatar, Taçoy ve bazı parti yetkilileri Girne Sürüş Ehliyeti Müfettişliği’ni ziyareti etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar beraberinde Genel Sekreter Hasan Taçoy ve bazı parti yetkilileriyle birlikte Girne Sürüş Ehliyeti Müfettişliği’ni ziyareti etti.



UBP heyeti, Tatar ve beraberindekiler ziyarette, sürüş ehliyeti müfettişlerinin, şoför okullarının ve ehliyet alabilmek için sınav bekleyen öğrencilerin sorunlarını dinledi.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, şikayetlerin başında, görev yapan ehliyet müfettişi sayısının yetersizliği

gelirken, yüzlerce başvuruya karşın sınav yapan sadece 3 ehliyet müfettişi bulunduğu belirtildi.



Bugün itibarıyla başvuru yapıp sınav günü bekleyen 500 öğrencinin bulunduğu, ülke nüfusuna göre çok az olan müfettiş sayısının ise beklentileri karşılayamadığı ifade edilirken, bu açığın da ancak hafta sonları ek mesai yapılmak suretiyle kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ülke trafiğinin altyapısıyla birlikte kanayan

bir yara olduğunu belirterek, trafik konusunun Avrupa standartlarına taşınması gerektiğini vurguladı.



Trafik standartlarının yükseltilebilmesi için ülkeyi yönetenlerin uzman görüşüne

ve bunun dünyadaki örneklerine başvurması gerektiğini belirten Tatar, ancak bunun yapılmasıyla anaların gözyaşlarının dinebileceğini söyledi.



Tatar ve heyetine ziyarette, Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu'nun da eşlik ettiği belirtildi.