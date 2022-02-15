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Tatar: Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs Türk Halkının Gururudur

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Cumhurbaşkanı Tatar, TMT Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Tatar: Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs Türk Halkının Gururudur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk Bozkurt’u Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan’ı, 43’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

TMT’nin, Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu söyleyen Tatar; Rum saldırılarına karşı, Kıbrıs Türkü’nün malını, canını, namusunu ve şerefini korumak için kurulmuş efsane bir teşkilat olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TMT’nin hem askeri hem idari yönden halkın örgütlenmesinde büyük hizmetleri olduğunu vurguladı.

“KIBRIS’I BİLMEYENLERİN VE KIBRIS’IN GERÇEKLERİNİ ÖĞRENMEDEN, KONULARI FARKLI YERE ÇEKENLERİN, TARİHİMİZİ İYİ ARAŞTIRMASI GEREKİR”

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Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı bu mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdürmüştür. Bu bağlamda, Adnan Menderes ve Daniş Karabelen’i de mücadele tarihimize yaptıkları katkılardan dolayı unutmamak gerekir. TMT, hakkımızı korumuş ve büyük bir destana imza atmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bütün cesaretiyle her türlü zulme direnmiş ve TMT’nin katkılarıyla bu zorlu günleri aşmıştır. Kıbrıs’ı bilmeyenlerin ve Kıbrıs’ın gerçeklerini öğrenmeden, konuları farklı yere çekenlerin, tarihimizi iyi araştırması gerekir. KKTC, bir hukuk devleti olarak her türlü kurum ve kuruluşlarıyla Doğu Akdeniz’deki konumuyla önemli bir yere sahiptir ve devlet olarak halkımızın geleceğe umutla bakabilmesi için bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

KKTC’de şu anda pandemi, ekonomik kriz ve her türlü sıkıntının aşılması için gerekli olan siyasi iradenin ortaya konduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile bu süreçlerin atlatılacağını ifade etti. 

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de büyük bir başarı gösterildiğini dile getiren Tatar; KKTC’nin kendi toprağı, halkı, yönetimi, demokrasisi ve Anavatan Türkiye ile geliştirdiği bağlarla daha da ileriye gideceğini ifade ederek şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ve TMT çatısı altında büyük mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür etti.

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