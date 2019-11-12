Tatar yine İstanbul'a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak ve FOX TV’nin KKTC Özel programına katılmak üzere yarın sabah İstanbul’a gidecek.

Başbakan Tatar İstanbul’da bulunduğu süre zarfında Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul şubesini de ziyaret edecek. Yarın akşam 20.30 da gerçekleşecek olan ziyarette İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyecek olan Başbakan, 14 Kasım Perşembe günü Fox Tv de sabah 8.00-10.00 saatleri arasında “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programındaki Kıbrıs özel yayınına katılacak.

Bu nedenle 13 Kasım 2019 sabah 09:25’de İstanbul’a gitmek üzere adadan ayrılacak olan Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 14 Kasım 2019 saat 14:10’da yurda dönecek.