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Tatar’dan Pilli’ye Kapıların Açılması İçin Görev

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Tatar’dan Pilli’ye Kapıların Açılması İçin Görev
Tatar’dan Pilli’ye Kapıların Açılması İçin Görev

Başbakan Ersin Tatar, Rum Yönetimi ile Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gelişler için iki taraf Sağlık Bakanlıklarının birlikte çalışmalar yapmasına hazır olduklarını belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu yönde temaslarda bulunması için görev verdiğini, Pilli’nin, sınır kapılarının, gerekli sağlık koşulları gözetilerek, mümkün olan en kısa sürede açılması için karşı tarafla görüşmeler yapmak üzere girişimlerde bulunacağını kaydetti.

“TOP SAĞLIKÇIKLARIMIZDA”

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Açılım ya da diğer bir deyişle yeni normale dönüş sürecinin başlaması ile gerek Rum basınında gerekse bizim medyamızda sınır kapılarının nasıl ve ne zaman açılacağına dair yazılarda artış olmuştur. Sınır kapılarındaki muhaceret, gümrük ve güvenlik düzenlemeleri devam etmektedir. Gidiş gelişlerin durmasının sebebi tamamen yaşanan pandemi sorunudur. Dolayısıyla bize göre bu yönleri nedeniyle sınır kapılarının açılmasında top tamamen sağlıkçılarımızdadır. Bizde vaka sayısı sıfırdır ama halen riskin devam etmesi nedeniyle önlemler devam ediyor. Rum kesiminde ise günlük vaka sayısı son günlerde bire düşmüştür ancak orada da çeşitli önlemler devam ettiriliyor.”

Önce Sağlık Bakanlığı’nın gerekli temasları yapmasını istediklerini belirten Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak onların onay vermesiyle birlikte sınır kapılarını devreye sokmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Rum kesiminden gelen, bizlerle verilerin paylaşılacağı ve değerlendirmeler yapılacağı yönündeki açıklamaları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hükümet olarak, Rum Yönetimi ile Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gelişler için iki taraf Sağlık Bakanlıklarının birlikte hemen çalışmalar yapmasına hazırız. Halen, Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli’ye bu yönde temaslarda bulunması için görev vermiş bulunuyorum. Sayın Pilli’den, sınır kapılarının, gerekli sağlık koşulları gözetilerek, mümkün olan en kısa sürede açılması için karşı tarafla görüşmeler yapmak üzere girişimlerde bulunmasını istedim. Dilerim, iki tarafı da yakından ilgilendiren bu konuda gereken iş birliği anlayışı sergilenir, sağlık ön planda tutulur ve sınır kapıları mümkün olan en erken zamanda açılır.”

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