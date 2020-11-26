Tatar’ın Maraş’ta ne yaptığını değişmeyecek şekilde son kez izah etmesi gerekli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, ADA TV’de katıldığı bir programda Maraş konusuna değindi...

Maraş’ta atılan adımları değerlendiren Şahali, Maraş’ın Kıbrıs dosyasında çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı; "Örneğin Girne'deki Rum mülkleriyle ilgili Güvenlik Konseyi kararı yoktur" diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili iki kararı olduğunu anımsattı.

Maraş’ta atılan adımların bugün Avrupa Birliği Komisyonu’nda görüşüldüğünü dile getiren Şahali, “Maraş pespaye hale getirilmemelidir” dedi.

Maraş’ın şu anki halinin en kötü hali olduğunu söyleyen Şahali, “Maraş mutlaka yerleşime açılmalıdır. Mülkiyet ihtilafı yaratmayacak şekilde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkına kazandırılmalıdır. Ancak Maraş rehine gibi tutuldu diye bozuk para gibi harcanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’ta ne yaptığını değişmeyecek şekilde son kez izah etmesi gerektiğini ifade etti.