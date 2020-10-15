Tatar'ın yeni yayınlanan videosunda dikkat çeken detay! İşte o video...
Kareli ceketin Türkiye'de özellikle AKP'liler tarafından seçimlerde uğur getirdiğine inanılıyor.
Kıbrıs Türk halkının geleceğe yürüyüşünü başlatacak ilk adım oy kullanmaktan geçiyor. İnanıyorum ki, halkımız 18 Ekim Pazar günü sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecek ve özgür iradesiyle hepimizin Cumhurbaşkanını seçecek #YeniBir #GeleceğeYürüyoruz #DoğruKarar #ErsinTatar pic.twitter.com/ErwTNrlIMG— Ersin Tatar (@ersinrtatar) October 15, 2020
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