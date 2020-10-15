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Tatar'ın yeni yayınlanan videosunda dikkat çeken detay! İşte o video...

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Tatar'ın yeni yayınlanan videosunda dikkat çeken detay! İşte o video...
Tatar'ın yeni yayınlanan videosunda dikkat çeken detay! İşte o video...

Tatar'ın yeni yayınlanan videosunda dikkat çeken detay! İşte o video...

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Kareli ceketin Türkiye'de  özellikle AKP'liler tarafından seçimlerde uğur getirdiğine inanılıyor.

 

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