Tatlısu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

Toplam Sandık Sayısı : 5
Seçime Katılma Oranı : % 82.02
Açılan Sandık Sayısı : 5
Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 744
Kayıtlı Seçmen Sayısı : 1,001
Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 77
Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 821
Geçerli Oy Toplamı : 4,355
BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 DP 1,870.00
2 UBP 1,612.00
3 DP 935.00
4 HP 873.00
5 UBP 806.00
6 DP 623.33
PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 2
DP 3
HP 1
PARTİLERE GÖRE TATLISU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
DP Orhan Bebek 244 103 347 97 444
DP Hüseyin Kocaman 244 69 313 113 426
UBP Mustafa Akdeniz 187 150 337 83 420
UBP Özlem Elcil Cintosun 187 124 311 104 415
DP Aysel Kızılcanlı 244 71 315 88 403
HP Veli Uğurlu 90 93 183 49 232
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