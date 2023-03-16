Tayland’da ‘kayıp radyoaktif silindir’ alarmı

Tayland’da, radyoaktif madde içeren metal silindirin kömür santralinden kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

CNN’in haberine göre, Tayland’da hükümet adına radyoaktif ve nükleer araştırmalar yürüten Barış için Atom (OAP) tarafından yapılan açıklamada, külleri ölçmek için kullanılan bir silonun parçası olan silindiri bulmak için bölgeye arama ekipleri ve dronların yönlendirildiği bildirildi. OAP Genel Sekreter Yardımcısı Pennapa Kanchana, “Bölgedeki atık geri dönüşüm alanlarını arıyoruz. Sinyal alabilmek için radyoaktif tespit cihazları kullanıyoruz. Ulaşamadığımız yerler için de dronlar sevk ettik” dedi.

Bölge halkını silindire dokunmamaları konusunda uyaran Kanchana, maruz kalınması halinde silindirde bulunan radyoaktif maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı. Polis yetkilileri, silindirin nasıl kaybolduğuna ilişkin henüz net bilgi olmadığını söyledi.

Başkent Bangkok’un doğusunda bulunan Prachin Buri kentindeki kömür santralinde, 10 Mart’ta personel tarafından yapılan rutin kontroller sırasında radyoaktif silindirin kaybolduğu fark edilmişti.

Radyoaktif metal silindirin 30 santimetre boyunda ve 13 santimetre çapında olduğu kaydedilirken silindirin külleri ölçmek için kullanılan bir silonun parçası olduğu aktarılmıştı. Şubattan beri kayıp olduğu düşünülen silindirde, “Sezyum-137” isimli öldürücü olabilen radyoaktif madde bulunduğu kaydedilmişti.