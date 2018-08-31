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TC Elçisinden ek mesai eleştirisi

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Derya Kanbay: Fazla mesaiyi yapmayız diye naz yapan insanların biraz daha akıllarını başlarına toplayıp...
TC Elçisinden ek mesai eleştirisi

 Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Büyükelçilik'te resepsiyon verdi.

Resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Derya Kanbay davetlilerin 30 Ağustos dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 30 Ağustos dolayısıyla yapılan resepsiyonda ekonomiye ilişkin olarak ta mesajlar verdi.

Büyükelçi Kanbay, Türkiye’de ve KKTC’de bazı ekonomik konularda sıkıntılı günlerden geçildiğini söyledi.

Büyükelçi Kanbay, “bu zorluklar karşısında benim bir kardeşiniz olarak temennim bu zor dönemde yapılacak işleri veya alınacak tedbirleri küçük hesapların rövanşları olarak veya siyasi oyunların malzemeleri olarak kullanmamamız. Birbirimize zarar verecek yanlış veya yanlış fikirler yaratacak kelimelerle bu konuları aramızda tartışmamamız. Ekonomik sıkıntıların aşılmasına ilişkin el ele vereceğimiz çalışmalarla birlik beraberlik ruhunun yaşanması gerekiyor” dedi.

Partiler, liderler ve milletvekili hesaplarıyla değil, halkın bütün olarak el ele vermesi gerektiğine işaret eden Büyükelçi Kanbay şöyle konuştu:

“Özel sektörün, kamuyu yöneten bürokratların özellikle fazla mesaiyi yapmayız diye naz yapan insanların biraz daha akıllarını başlarına toplayıp bu zor dönemi hep birlikte aşmamıza yardımcı olmalarını bekliyorum”

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