TC Merkez Bankası'nın net rezervleri 3,3 milyar dolar geriledi!

Merkez Bankası, 12 Kasım haftasına ilişkin rezervleri açıkladı. Merkez'in verilerine göre;
- Brüt rezervler 125,5 milyar dolardan 127,7 milyar dolara yükseldi.
- Brüt döviz rezervlerinin 86,7 milyar doları döviz rezervlerinden, 41 milyar doları da altın rezervlerinden oluştu.
- Net rezervler ilgili haftada 28,6 milyar dolar oldu. Net rezerv bir önceki hafta 31,9 milyar dolardı.
- Swaplar (ödünç alınan para) hariç net rezervler ise eksi 35 milyar dolarla yatay seyretti.
Duvar.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.