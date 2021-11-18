TC Merkez Bankası'nın net rezervleri 3,3 milyar dolar geriledi!

TC Merkez Bankası verilerine göre net rezervler 31,9 milyar dolardan 28,6 milyar dolara geriledi. Swaplar (ödünç alınan para) hariç net rezervler ise 12 Kasım'da eksi 35 milyar dolarla yatay seyretti.

Merkez Bankası, 12 Kasım haftasına ilişkin rezervleri açıkladı. Merkez'in verilerine göre;

- Brüt rezervler 125,5 milyar dolardan 127,7 milyar dolara yükseldi.

- Brüt döviz rezervlerinin 86,7 milyar doları döviz rezervlerinden, 41 milyar doları da altın rezervlerinden oluştu.

- Net rezervler ilgili haftada 28,6 milyar dolar oldu. Net rezerv bir önceki hafta 31,9 milyar dolardı.

- Swaplar (ödünç alınan para) hariç net rezervler ise eksi 35 milyar dolarla yatay seyretti.

Duvar.