  • BIST 1.736,88
  • Altın 663,79
  • Dolar 11,0892
  • Euro 12,6018
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

TC Merkez Bankası'nın net rezervleri 3,3 milyar dolar geriledi!

» »
TC Merkez Bankası verilerine göre net rezervler 31,9 milyar dolardan 28,6 milyar dolara geriledi. Swaplar (ödünç alınan para) hariç net rezervler ise 12 Kasım'da eksi 35 milyar dolarla yatay seyretti.
TC Merkez Bankası'nın net rezervleri 3,3 milyar dolar geriledi!

Merkez Bankası, 12 Kasım haftasına ilişkin rezervleri açıkladı. Merkez'in verilerine göre;

- Brüt rezervler 125,5 milyar dolardan 127,7 milyar dolara yükseldi.

- Brüt döviz rezervlerinin 86,7 milyar doları döviz rezervlerinden, 41 milyar doları da altın rezervlerinden oluştu.

- Net rezervler ilgili haftada 28,6 milyar dolar oldu. Net rezerv bir önceki hafta 31,9 milyar dolardı.

- Swaplar (ödünç alınan para) hariç net rezervler ise eksi 35 milyar dolarla yatay seyretti. 

 

Duvar.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de enflasyon ZİRVE YAPTI!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:16
  • Euro ve Sterlin'den de yeni rekorlar geldi!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:02
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?17 Kasım 2021 Çarşamba 09:39
  • Bitcoin'in Mucidi Nakamoto Dünyanın En Zengin 15. İnsanı Oldu16 Kasım 2021 Salı 23:38
  • Bitcoin Neden Düşüyor?16 Kasım 2021 Salı 22:48
  • Gram altının ani yükselişi devam ediyor!16 Kasım 2021 Salı 19:29
  • Sterlin uçtu!16 Kasım 2021 Salı 19:02
  • Dolar/TL rekor tazeledi16 Kasım 2021 Salı 15:02
  • Çeyrek altın dört haneli rakamları gördü16 Kasım 2021 Salı 12:35
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?16 Kasım 2021 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti